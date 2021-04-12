Çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği! İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları!

Ziraat Bankası tarımsal hayatı desteklemeye devam ediyor ve çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sunuyor. Bunu duyan vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler açıklandı. İşte Ziraat Bankası sera kredisi ile daha fazla insanın bu sektörde yer almasını ve geliştirmesine olanak tanıyor. Sera üretimi yapan çiftçilerin bütçesine uygun, hemen kullanabileceği kredi detaylarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.