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Çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği! İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları!

Ziraat Bankası tarımsal hayatı desteklemeye devam ediyor ve çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sunuyor. Bunu duyan vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler açıklandı. İşte Ziraat Bankası sera kredisi ile daha fazla insanın bu sektörde yer almasını ve geliştirmesine olanak tanıyor. Sera üretimi yapan çiftçilerin bütçesine uygun, hemen kullanabileceği kredi detaylarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

12.04.2021 10:30 - Son Güncelleme: 12.04.2021 10:30
Çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği! İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları!

Ziraat Bankası tarımsal hayatı desteklemeye devam ediyor ve çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sunuyor. Bunu duyan vatandaşlar konuyla ilgili detayları merak ederek araştırmaya başladı. İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları ve gerekli belgeler açıklandı. İşte Ziraat Bankası sera kredisi ile daha fazla insanın bu sektörde yer almasını ve geliştirmesine olanak tanıyor. Sera üretimi yapan çiftçilerin bütçesine uygun, hemen kullanabileceği kredi detaylarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik.

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Çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği! İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları!

Devlet tarafından tarımsal destekler verilmeye devam ederken bankalardan da sevindirici haberler geliyor. Tarımsal hayatı daha da canlandırma amacıyla uygun ödeme koşullarıyla kredi destekleri veren Ziraat Bankası'nın sera kredisi oldukça dikkat çekti. 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sunan Ziraat Bankası şartları merak konusu oldu. İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları hakkında bilgiler…

Çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği! İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları!

ZİRAAT BANKASI SERA KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?

Çiftçilerin düşük faizli sera kredisinden yararlanabilmeleri için aşağıdaki şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

* Kontrollü örtü altı tarım alanının üretim koşullarına sahip olması.

* Arazi büyüklüğünün en az 1 dekar olması.

Çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği! İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları!

* İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından Örtüaltı Kayıt Sistemi' ne kayıtlı olmak.

* Projelerin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince onaylanması.

* Yeni işetmelere ait bilgiler projelerin bitmesinin ardından üreticilerin beyanı aranmaksızın bakanlık sistemine kaydettirilecektir.

Çiftçilere 7 yıl vadeli 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği! İşte Ziraat Bankası sera kredisi başvuru şartları!

* Üretim faaliyetlerine başlamak isteyen çiftçilerimizin beyanları ile ÖKS'e kayıt olmaları.

* Proje için; Banka ve Tarım Kredi Kooperatiflerince yerinde inceleme yapılmaktadır.