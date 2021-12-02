Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya’daki fuara 4 Türk firması katılıyor

STM'den yapılan açıklamada, fuarda, Kolombiya Deniz Kuvvetleri için MİLGEM tekne formunda tasarlanan CF3500 Fırkateyn, İ-Sınıfı Fırkateyn ile taktik mini İHA sistemlerinden Alpagu, Kargu ve Togan'ın tanıtılacağı belirtildi.