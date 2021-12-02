Türk savunma sanayisinin altın çağı! Kolombiya'daki fuara 4 Türk firması katılıyor
Türk savunma sanayisi altın çağını yaşıyor. Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor. Başkent Bogota'daki Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen fuarda havacılık, deniz ve savunma alanlarındaki yeni ürünler ve hizmetleri tanıtıldı. Fuara Türkiye'den STM, Aselsan, MKE ve Otokar katılıyor. İşte kareler...
02.12.2021 09:12
- Son Güncelleme: 02.12.2021 09:21
Latin Amerika ve Karayipler'in en büyük fuarlarından "Expodefensa Savunma Sanayi Fuarı 2021" Türkiye'nin de katılımıyla Kolombiya'da düzenleniyor.
Türk firması STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, fuarda askeri deniz platformlarını ve taktik mini İHA sistemlerini tanıtacak.