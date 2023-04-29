30'lu yumurta 69.50 TL, 12'li havlu kağıt 69.95 TL! 29 Nisan-15 Mayıs 2023 TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Tarım Market 29 Nisan - 15 Mayıs 2023 aktüel kataloğu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Oldukça uygun fiyata satılan ürünler için araştırmalar hızlandı. İşte Tarım Kredi Market aktüel indirimli ürünler listesi.
29.04.2023 10:40 - Son Güncelleme: 29.04.2023 10:40
Tarım Kredi yeni indirimli ürünlerini açıkladı. Oldukça uygun fiyata satılan ürünler için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Tarım Kredi Market aktüel ürünler listesi yer alıyor. 30'lu yumurta, toz şeker ve kahvaltılık ürünler başta olmak üzere tüm ürünlerin etiket fiyatı düştü. İşte Tarım Kredi Market aktüel indirimli ürünler kataloğu...