30'lu yumurta 69.50 TL, 12'li havlu kağıt 69.95 TL! 29 Nisan-15 Mayıs 2023 TARIM KREDİ MARKET AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Tarım Kredi yeni indirimli ürünlerini açıkladı. Oldukça uygun fiyata satılan ürünler için araştırmalar hızlandı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Tarım Kredi Market aktüel ürünler listesi yer alıyor. 30'lu yumurta, toz şeker ve kahvaltılık ürünler başta olmak üzere tüm ürünlerin etiket fiyatı düştü. İşte Tarım Kredi Market aktüel indirimli ürünler kataloğu...