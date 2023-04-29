Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Yeni düzenleme...
Evde bakım maaşı alanlar için sevindirici bir haber geldi. Türkiye'de yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek. Bu uygulama ile evde bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar, sosyal güvenlik kapsamına alınacak. Ayrıca, bu kişilere düzenli olarak evde bakım yardımı alanlar da bu kapsam dahilinde yer alacak.
29.04.2023 13:33 - Son Güncelleme: 29.04.2023 13:33
Yaşı veya engelli yakınına bakanlar için yeni destekler geliyor. Evde bakım maaşı alan kişiler sosyal güvenlik kapsamına alınırken, ödemelerine de zam gelecek. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde yakınına bakanlara sigorta yapılacak mı? İşte merak edilenler!