Evde bakım maaşına zam mı gelecek, kaç TL olacak 2023? EVDE YAKININA BAKANA MÜJDE! Sigorta yapılacak, SGK kapsamında olacaklar! Yeni düzenleme...

Yaşı veya engelli yakınına bakanlar için yeni destekler geliyor. Evde bakım maaşı alan kişiler sosyal güvenlik kapsamına alınırken, ödemelerine de zam gelecek. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde yakınına bakanlara sigorta yapılacak mı? İşte merak edilenler!