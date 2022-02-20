Ünlü bankadan altın için flaş tahmin! 2022 sonu için rakam verildi

Milliyet'in haberine göre altına dayalı yatırım fonları sekiz yılın en büyük çıkışını gerçekleştirmesine rağmen sadece bu iki ülkede 556 tonluk alımlar 2021'deki düşüşü dengeledi. Hindistan'da altın ithalatı geçen sene düğün ve kutlamaların yeniden başlamasıyla ikiye katlandı.