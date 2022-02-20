Ünlü bankadan altın için flaş tahmin! 2022 sonu için rakam verildi
Son dakika haberi... Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle beraber Rusya-Ukrayna krizinin sürmesi yatırımcıları altına yönlendirdi. Gram altın son 1 haftada yüzde 4,4 oranında değer kazandı. Altında güçlenen talep artışı ile beraber ünlü banka Goldman Sachs'ın stratejistleri de altın fiyatlarıyla ilgili flaş bir tahminde bulundu. Buna göre 2022 sonunda altının ons fiyatının 2 bin 150 dolara ulaşabileceği açıklandı.
Altına talep güçleniyor. Dolar kuru son bir haftada yüzde 1.14 yükselerek 13.65 olmasına rağmen altının onsunun 1.898 dolara yükselmesi gram altının fiyatında yükselişi beraberinde getirdi. Bir haftada yüzde 4.4 değerlenen gram altın, son beş yılda yüzde 471 arttı. Gram altının son 10 yıldaki getirisi yüzde 754 ve 20 yıldaki getirisi yüzde 6.290 oldu.
ASYA'DAN GÜÇLÜ TALEP
Gelişmelere baktığımızda Dünya Altın Konseyi verilerine göre Hindistan'da mücevher talebi geçen sene 611 tona ulaştı. Çin'de ise bu rakam yüzde 63 artarak 675 tona yükseldi.
ÜNLÜ BANKADAN FLAŞ TAHMİN
Öte yandan Goldman Sachs stratejistleri 8 Şubat'ta, altının ABD'de faizlerin arttığı dönemde iyi performans gösterdiğini belirterek 2022 sonunda altın fiyatlarının 2.150 dolara ulaşacağını düşündüklerini söyledi.
ALTINI AŞAN HİSSELER
Son 20 yılda altın yüzde 6.290 çıkış gerçekleştirmesine rağmen borsada onu geçen şirketlerin de olduğunu not etmek gerekiyor. Son 20 yılda endekste ağırlığı en yüksek firmalardan Ereğli Demir Çelik yüzde 33.802, Ford Otosan yüzde 35.715 ve Şişe Cam yüzde 8.569 prim yaptı. Kârlı, büyüyen, temettü ödeyen şirketlerin hisselerinde uzun vadede yüksek getiriler gözleniyor.