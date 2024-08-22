Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL'ye bile oda var

Devlet yurtlarına kayıtlar sürerken; özellerin fiyatında İstanbul diğer illere fark attı. Mega kentte özel yurtların fiyatı ilçeden ilçeye değişirken, 8 bin 500 liradan başlayıp, 42 bin liraya kadar çıktı...
Üniversiteyi başka şehirde okuyacak gençler yurt ya da ev telaşına girdi. Devlet yurtlarına kayıtlar başlarken, özel yurtlar ise fiyatlarıyla dikkat çekiyor.
Bu açıdan en pahalı şehir unvanını, üniversite öğrencisi sayısında ikinci sırada yer alan İstanbul elinde tutuyor. Mega kentte ortalama kira 23 bin lira seviyesinde hesaplanırken; özel yurtlarda ise fiyatlar 8 bin 500 liradan başlıyor, 42 bin liraya kadar çıkıyor.
HER İLÇEDE FARKLI
Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.