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Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL'ye bile oda var

Devlet yurtlarına kayıtlar sürerken; özellerin fiyatında İstanbul diğer illere fark attı. Mega kentte özel yurtların fiyatı ilçeden ilçeye değişirken, 8 bin 500 liradan başlayıp, 42 bin liraya kadar çıktı...

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 07:06 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 07:06
Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL’ye bile oda var 1

Üniversiteyi başka şehirde okuyacak gençler yurt ya da ev telaşına girdi. Devlet yurtlarına kayıtlar başlarken, özel yurtlar ise fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL’ye bile oda var 2

Bu açıdan en pahalı şehir unvanını, üniversite öğrencisi sayısında ikinci sırada yer alan İstanbul elinde tutuyor. Mega kentte ortalama kira 23 bin lira seviyesinde hesaplanırken; özel yurtlarda ise fiyatlar 8 bin 500 liradan başlıyor, 42 bin liraya kadar çıkıyor.

Üniversiteliye özel yurt şoku: İstanbul diğer illere fark attı! 42 bin TL’ye bile oda var 3

HER İLÇEDE FARKLI
Tek kişilik odalardan 6 kişilik odalara kadar seçenekler sunan özel yurtlarda fiyatlar ilçeden ilçeye değişiyor.

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