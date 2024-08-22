Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL'yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

Ülkemizde emeklilerin sayısı 16 milyona ulaştı. Şartları sağlayanlara, başvurusunu takip eden ayın başından itibaren emekli aylığı bağlanıyor. Bu yıl hem maaş zamları hem güncellenen promosyon kampanyaları hem de 'emekliler yılı' kapsamında sağlanan imkanlar dikkat çekiyor. Sağlanan fırsatlardan bu yıl emekli olanların da yararlanabileceği öğrenildi. Özellikle güncelleme katkısı bu yıl emekli olmayı 2025'ten daha avantajlı yapıyor. İşte detayları…
YÜKSEK GÜNCELLEME KATSAYISI
Emekli aylığı bağlanırken hem önceki yılların güncelleme katsayıları hem de içinde bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor. Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,6612 çıkan 2023 güncelleme katsayısıyla (yüzde 64.77 çıkan 2023 enflasyonu ve 2023 büyümesinin yüzde 30'u olan yüzde 1.35'in toplamı) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor.