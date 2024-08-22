Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL'yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

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Ülkemizde emeklilerin sayısı 16 milyona ulaştı. Şartları sağlayanlara, başvurusunu takip eden ayın başından itibaren emekli aylığı bağlanıyor. Bu yıl hem maaş zamları hem güncellenen promosyon kampanyaları hem de 'emekliler yılı' kapsamında sağlanan imkanlar dikkat çekiyor. Sağlanan fırsatlardan bu yıl emekli olanların da yararlanabileceği öğrenildi. Özellikle güncelleme katkısı bu yıl emekli olmayı 2025'ten daha avantajlı yapıyor. İşte detayları…