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Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL'yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak?

Mevcut emeklilere sağlanan imkanlar, yeni aylık bağlananlara da sunuluyor. Yeni taban aylık ve promosyon bunlar arasında yer alırken; bu yıl emekli olanların 2025'e göre daha yüksek güncelleme katsayısından yararlanma imkanı bulunuyor. Tabii bir de indirimlerden yararlanılabiliyor. İşte detayları…

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 09:30 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 09:51
Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL’yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak? 1

Ülkemizde emeklilerin sayısı 16 milyona ulaştı. Şartları sağlayanlara, başvurusunu takip eden ayın başından itibaren emekli aylığı bağlanıyor. Bu yıl hem maaş zamları hem güncellenen promosyon kampanyaları hem de 'emekliler yılı' kapsamında sağlanan imkanlar dikkat çekiyor. Sağlanan fırsatlardan bu yıl emekli olanların da yararlanabileceği öğrenildi. Özellikle güncelleme katkısı bu yıl emekli olmayı 2025'ten daha avantajlı yapıyor. İşte detayları…

Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL’yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak? 2

YÜKSEK GÜNCELLEME KATSAYISI
Emekli aylığı bağlanırken hem önceki yılların güncelleme katsayıları hem de içinde bulunulan yılın zamları hesaba katılıyor. Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin aylıkları hesaplanırken, 1,6612 çıkan 2023 güncelleme katsayısıyla (yüzde 64.77 çıkan 2023 enflasyonu ve 2023 büyümesinin yüzde 30'u olan yüzde 1.35'in toplamı) belirlenen tutara, 2024'ün Ocak ayındaki yüzde 49.25 ve Temmuz ayındaki yüzde 24.73 zam oranı ekleniyor.

Emekliye 4 fırsat! Promosyon 24 bin TL’yi bulabiliyor! Tarihe dikkat! Kimler, nasıl yararlanacak? 3

Dilekçesini 1 Ocak 2025'ten sonra verenlerin aylık hesabında ise toplam yüzde 86.16'yı bulan 2024 emekli zamlarının yerine 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının yüzde 30'u dikkate alınacak. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 38 olarak açıkladı.

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