60 üründe TARIM KREDİ İNDİRİMİ! Kooperatif market 23 Ağustos FİAYT LİSTESİ! Ucuzluğu gören son anda yetişiyor

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, müşterilerine bu yaz avantajlı alışveriş fırsatları sunmaya devam ediyor. 23 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerli olan yeni indirim kataloğu, geniş bir ürün yelpazesiyle raflarda yerini aldı. Yüzlerce üründe uygulanan cazip indirimlerle, alışverişlerinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. İşte 23 Ağustos 2024'e kadar geçerli olan indirimli ürünler listesi...
Tarım Kredi 600 gr Olgunlaştırılmış Keçi İnek Beyaz Peynir 165 TL
525 gr Olgunlaştırılmış 3 Dilimli Keçi İnek Peyniri 139,90 TL
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 450 gr Süzme Peynir 65 TL
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 200 gr Top Peynir 58 TL