Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek
Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan gençlerin projelerine 100 bin liraya kadar hibe destek verilecek. Başvuru tarihi de uzatıldı. Son tarih 15 Mart...
05.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 05.03.2022 10:11
Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin liraya kadar destek veriliyor.