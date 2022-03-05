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Haberler Ekonomi Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek

Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek

Kırsal Kalkınmada Uzman Eller projesiyle tarım, hayvancılık, gıda, ormancılık ve su ürünleri bölümlerinden mezun olan gençlerin projelerine 100 bin liraya kadar hibe destek verilecek. Başvuru tarihi de uzatıldı. Son tarih 15 Mart...

Çığıl Ön Yener
05.03.2022 06:58 - Son Güncelleme: 05.03.2022 10:11
Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, 'Kırsal Kalkınmada Uzman Eller' projesi ile gençleri tarıma çağırıyor.

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Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek

Kırsal alanda yaşayan veya yaşamayı taahhüt eden, meslek yüksekokulları ile üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinden mezun kişilerin kırsal alanda uygulayacağı projelere 100 bin liraya kadar destek veriliyor.

Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek

Bu yıl 2 bin kişiye 200 milyon tutarında destek verilmesi hedefleniyor. Başvuru yapacak kişilerde şu şartlar aranıyor:

Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek

● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Üniversiteli çiftçiye 100 bin TL! Tarımla ilgili projelere geri ödemesiz destek

● Meslek yüksekokulları dahil üniversitelerin tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri eğitimi veren bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak,

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