Emekli ikramiyesi ile ev sahibi olamayanlara Ziraat Bankası'ndan destek paketi şimdi açıklandı! Ayrıca maaşa ek 750 TL veriliyor! Duyan akın etti
Ziraat Bankası'nın emeklilere desteği devam ediyor. Özellikle artan ev fiyatları sonrasında emeklilik ikramiyesi ile ev alamayanlar için cazip oranlarla kredi desteği verilmesi sağlanacak. Emekliye konut kredisi veren bankalar arasında ilk sırada yerini alan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor. Peki emekliye ev kredisi ne kadar veriliyor? İşte Ziraat Bankası emekliye kredi fırsatı
Ziraat Bankası'nın emeklilere desteği devam ediyor. Özellikle artan ev fiyatları sonrasında emeklilik ikramiyesi ile ev alamayanlar için cazip oranlarla kredi desteği verilmesi sağlanacak. Emekliye konut kredisi veren bankalar arasında ilk sırada yerini alan Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ve uygun geri ödeme seçenekleri sayesinde vatandaşların kolayca ev sahibi olmasını sağlamayı hedefliyor. Peki emekliye ev kredisi ne kadar veriliyor? İşte Ziraat Bankası emekliye kredi fırsatı
Emekliye Kredi Müjdesi!
Maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığıyla alan vatandaşların Emeklinin Artısı Kredi Paketi ile konut kredisi desteğinden yararlanması sağlanıyor.
Örnek hesaplamalara göre 100.000 TL kredi için aylık 1.642,87 TL taksit oranı üzerinden ev sahibi olunması mümkündür. Emekli ikramiyenizin bir kısmını kullanarak ve Ziraat Bankası'ndan konut kredisi desteği alarak hayalini kurduğunuz eve kavuşabilirsiniz.