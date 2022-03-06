50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Düzenleme vatandaşa yaradı! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?
Sıfır km veya 2. el araç sahibi olmak isteyenler düzenleme sonrasındaki yeni dönemde uygun oranlardan yararlanabilecek. %1,59'dan başlayan banka kredileri taşıt kredisi faiz oranlarına ek olarak, yüzde 1'in altına düşen finansman seçenekleri ile anlaşmalı otomobil firmalarından da vatandaşların kredi kullanması sağlanacak.
BDDK taşıt kredisi düzenlemesiyle vatandaşın cebi rahatlarken piyasalara da hareket geldi. Sıfır ya da ikinci el araç almaya karar verenlerin en uygun faiz oranları, limitler ve vade seçeneklerinden yararlanabildiği banka kredileri, düşük taksit seçenekleriyle de dikkat çekmeye devam ediyor. Masrafları en aza indiren birçok bankalar herkesi araç sahibi yapmaya hazırlanıyor. Peki en uygun taşıt kredisi hangi bankada? İşte 100 bin lira taşıt kredisi için en cazip oranlar
En Uygun Taşıt Kredisi Hangi Bankada?
Taşıt kredilerinde avantajlı oranlar dikkat çekmeye başladı. Otomobil fiyatlarında yaşanan artış sonrasında araç sahibi olmak isteyenlerin araştırmaya başladıkları krediler, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan düzenleme sonrasında daha da avantajlı hale geldi.