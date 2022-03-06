50.000-100.000 TL 4 yıl vadeli taşıt kredisi hesaplama! Düzenleme vatandaşa yaradı! Taşıt kredisinde en uygun taksit hangi bankada?

En uygun taksit oranları ile sıfır veya ikinci el bir taşıta sahip olmak isteyenler ise 2022 yılında da en çok bu bankaları tercih etmeye devam ediyor. 48 aya varan vade imkanı ve 400 bin TL değerinde araçlar için %70'ine kadar kredi kullanma fırsatının sunulması kredilere ilgiyi artırdı.