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Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlara 3 bin TL burs! 10 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz! 81 ilde mühendis, sosyoloji, PDR...

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlanıyor. Başvurular Kasım ayı içerisinde alınacak. Aylık 3.000 TL burs sağlanacağı duyuruldu. İşte başvuru şartları...

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Giriş Tarihi 01 Kasım 2023, 10:06 Güncelleme 01 Kasım 2023, 10:06
Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlara 3 bin TL burs! 10 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz! 81 ilde mühendis, sosyoloji, PDR... 1

Üniversiteye giden öğrencilere burs duyuruları gelmeye devam ediyor. KYK bursunun yanı sıra bir çok vakıf karşılıksız ve geri ödemesiz burs imkanı sağlıyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında da toplam 820 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 3.000 TL burs sağlanacak. İşte başvuru detayları...

Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlara 3 bin TL burs! 10 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz! 81 ilde mühendis, sosyoloji, PDR... 2

ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI

Burs duyurusu

''Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz.''

Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlara 3 bin TL burs! 10 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz! 81 ilde mühendis, sosyoloji, PDR... 3

1 YÜKSELEN YILDIZ BURS PROGRAMI

👉Program Amacı
Bursiyerlerimize özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak bursiyerlerimizin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.

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