Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlara 3 bin TL burs! 10 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz! 81 ilde mühendis, sosyoloji, PDR...

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Üniversiteye giden öğrencilere burs duyuruları gelmeye devam ediyor. KYK bursunun yanı sıra bir çok vakıf karşılıksız ve geri ödemesiz burs imkanı sağlıyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında da toplam 820 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 3.000 TL burs sağlanacak. İşte başvuru detayları...