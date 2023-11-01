Üniversitelerin 1,2,3,4. sınıflarında okuyanlara 3 bin TL burs! 10 ay boyunca karşılıksız, geri ödemesiz! 81 ilde mühendis, sosyoloji, PDR...

Üniversiteye giden öğrencilere burs duyuruları gelmeye devam ediyor. KYK bursunun yanı sıra bir çok vakıf karşılıksız ve geri ödemesiz burs imkanı sağlıyor. Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında da toplam 820 öğrenciye 10 ay boyunca aylık 3.000 TL burs sağlanacak. İşte başvuru detayları...
ÖZDEMİR BAYRAKTAR MİLLİ TEKNOLOJİ BURS PROGRAMI
Burs duyurusu
''Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı kapsamında Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuna sahip, Türkiye'nin yerli ve milli teknolojisini geliştirmesine katkı sağlamak konusunda istekli ortaokul, lise, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs desteği sağlıyoruz.''
1 YÜKSELEN YILDIZ BURS PROGRAMI
👉Program Amacı
Bursiyerlerimize özel eğitim imkanları ve Vakıf projelerinde yer alma fırsatı sunularak bursiyerlerimizin kişisel, akademik ve kariyer gelişimlerine katkı sağlamak hedeflenmektedir.