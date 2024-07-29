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54,90'a düştü! Tarım Kredi Market 1-9 Ağustos kataloğu değişti! 60 üründe ekstra indirim fırsatı; Yoğurt, peynir, süt, zeytin...

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, başlattığı dev indirim kampanyasıyla vatandaşın yüzünü güldürüyor. Temel ihtiyaç ürünlerinde uygulanan şok indirimler, özellikle peynir ve yoğurt fiyatlarının yarı yarıya düşmesiyle büyük ilgi görüyor. Vatandaşların temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında, günlük tüketimde önemli bir yer tutan peynir ve yoğurt fiyatları adeta şok indirimlerle yeniden belirlendi. Yarı yarıya düşen fiyatlar, tüketiciler tarafından memnuniyetle karşılandı.

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Giriş Tarihi 29 Temmuz 2024, 11:35 Güncelleme 29 Temmuz 2024, 11:36
54,90’a düştü! Tarım Kredi Market 1-9 Ağustos kataloğu değişti! 60 üründe ekstra indirim fırsatı; Yoğurt, peynir, süt, zeytin... 1

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, uygun fiyatlı ürünlerle tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 27 Temmuz - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyası ile temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe cazip indirimler sunuluyor. Yeni indirim kataloğunda öne çıkan ürünler arasında indirimli ayçiçek yağı, makarna, yoğurt ve deterjan gibi mutfakların vazgeçilmezleri bulunuyor. İşte merak edilen liste haberimizde...

54,90’a düştü! Tarım Kredi Market 1-9 Ağustos kataloğu değişti! 60 üründe ekstra indirim fırsatı; Yoğurt, peynir, süt, zeytin... 2

Pet İçecek Çeşitleri: 24,90 TL

54,90’a düştü! Tarım Kredi Market 1-9 Ağustos kataloğu değişti! 60 üründe ekstra indirim fırsatı; Yoğurt, peynir, süt, zeytin... 3

Ayran: 4,90 TL

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