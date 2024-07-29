54,90'a düştü! Tarım Kredi Market 1-9 Ağustos kataloğu değişti! 60 üründe ekstra indirim fırsatı; Yoğurt, peynir, süt, zeytin...

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Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, uygun fiyatlı ürünlerle tüketicinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 27 Temmuz - 9 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olacak yeni indirim kampanyası ile temel gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok üründe cazip indirimler sunuluyor. Yeni indirim kataloğunda öne çıkan ürünler arasında indirimli ayçiçek yağı, makarna, yoğurt ve deterjan gibi mutfakların vazgeçilmezleri bulunuyor. İşte merak edilen liste haberimizde...