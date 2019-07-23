İşçiye 6 bin 379 lira tazminat! Kim, ne kadar tazminat alma hakkı kazanacak?
Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Bakan Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi. Peki maaş artışları tazminat hesabını nasıl etkileyecek? Kim, ne kadar tazminat alma hakkı kazanacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte tüm detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak imzasıyla yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatı tavanları yükseltildi. Çalışanların işten ayrıldıklarında alacakları kıdem tazminatı hesaplanırken her yıl değişen bir tavan miktar uygulanıyor. Çalışanın maaşı ne olursa olsun tazminat hesaplanmasında en üst rakam olarak belirlenen bu miktar uygulanıyor.
1 Ocak 2019'den itibaren işçilere ödenecek kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.017 lira 60 kuruş olarak belirlenmişti. Temmuz ayı ile birlikte yapılan zamlarla söz konusu rakam 6 bin 379 lira 86 kuruşa çıkarıldı. Böylece brüt maaşı tavanı aşan her çalışan için yıllık 362,26 lira avantajı oluştu. 10 yıl çalışan birisi Haziran yerine Temmuz'da ayrıldığında 3.622 lira 60 kuruş daha fazla para aldı.
Bu miktarı her yıl Maliye Bakanlığı memur maaş katsayılarına göre belirliyor. Bu tutar 31 Aralık'a kadar geçerli olacak. Bir çalışanın kıdem tazminatı alabilmesi için kendi isteği dışında işten ayrılması gerekiyor. Bunun istisnaları da var. Erkek işçi askerlik, kadın evliliği nedeniyle (1 yıl içinde) işten ayrılırsa kıdemini alabilir.