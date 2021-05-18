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Üniversite bünyesine sınavsız sözleşmeli 95 personel alımı yapıyor! 5 farklı kadro belirlendi! Memur, hemşire, biyolog...

İnönü Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Üniversite tarafından yayınlanan ilanda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacğaı belirtildi. Toplamda 95 kişilik sözleşmeli personel alımı yapan üniversite, yazılı veya sözlü sınav yapmayacağını duyurdu. Öte yandan 5 farklı kadrodan alım yapılacak. Peki, İnönü Üniversitesi personel alımı nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı!

18.05.2021 18:17 - Son Güncelleme: 18.05.2021 18:18
Üniversite sınavsız personel alımı yapıyor! Büro memuru, sağlık teknikeri, hemşire...

İnönü Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Üniversite tarafından yayınlanan ilanda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacğaı belirtildi. Toplamda 95 kişilik sözleşmeli personel alımı yapan üniversite, yazılı veya sözlü sınav yapmayacağını duyurdu. Öte yandan 5 farklı kadrodan alım yapılacak. Peki, İnönü Üniversitesi personel alımı nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Üniversite sınavsız personel alımı yapıyor! Büro memuru, sağlık teknikeri, hemşire...

HANGİ UNVANLARDA PERSONEL ALIMI YAPILIYOR?

35 Hemşire,

1 Biyolog,

2 Diğer Sağlık Personeli,

Üniversite sınavsız personel alımı yapıyor! Büro memuru, sağlık teknikeri, hemşire...

6 Büro Memuru,

49 Sağlık Teknikeri,

Üniversite sınavsız personel alımı yapıyor! Büro memuru, sağlık teknikeri, hemşire...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Üniversite sınavsız personel alımı yapıyor! Büro memuru, sağlık teknikeri, hemşire...

657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)