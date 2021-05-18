Üniversite bünyesine sınavsız sözleşmeli 95 personel alımı yapıyor! 5 farklı kadro belirlendi! Memur, hemşire, biyolog...
İnönü Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Üniversite tarafından yayınlanan ilanda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacğaı belirtildi. Toplamda 95 kişilik sözleşmeli personel alımı yapan üniversite, yazılı veya sözlü sınav yapmayacağını duyurdu. Öte yandan 5 farklı kadrodan alım yapılacak. Peki, İnönü Üniversitesi personel alımı nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı!
İnönü Üniversitesi tarafından personel alımına ilişkin ilan yayınlandı. Üniversite tarafından yayınlanan ilanda 2020 KPSS (B) grubu puan sıralamasının esas alınacğaı belirtildi. Toplamda 95 kişilik sözleşmeli personel alımı yapan üniversite, yazılı veya sözlü sınav yapmayacağını duyurdu. Öte yandan 5 farklı kadrodan alım yapılacak. Peki, İnönü Üniversitesi personel alımı nasıl yapılır? İşte başvuru şartları ve kadro dağılımı!
657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna ilişkin yataklı tedavi kurumlarında 24 saat esasına dayalı çalışmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak. (Bu durum memuriyete girişte tam teşekküllü hastanelerden alınacak raporla tespit olunur.)