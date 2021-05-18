Üniversite bünyesine sınavsız sözleşmeli 95 personel alımı yapıyor! 5 farklı kadro belirlendi! Memur, hemşire, biyolog...

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

657 sayılı Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.