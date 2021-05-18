Faizler lav gibi patladı! Çığır açıp rekora koşacak! 32 günlük 14.000 TL en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar?

Köşede para birikimi olanlar en uygun şekilde parasını değerlendirerek artırmak istiyor. Bu yöntemler arasında şüphesiz ki mevduat hesapları ülkemizde en çok tercih edilen araçlardan birisi oluyor. İleride çeşitli harcamalar yapmak için ya da yatırım yapmak üzere para biriktirenler bankaların ne kadar faiz verdiğini merak ederek bu konu hakkında pek çok hesaplama yapıyor. Öncelikle şunu söyleyelim ki her ay bankalar tarafından müşterilerine sunulan güncel teklifler değişiyor ve bankalar bu konuda birbiriyle yarışını sürdürüyor. Bu doğrultuda 32 günlük en yüksek mevduat faizi kaç lira kazanç sağlar sorusuyla ilgili tüm bilgileri sizler için tüm detayları araştırarak yazımızda kapsamlı bir şekilde yayınlandık.