Bu fırsat bir daha ele gelmez! 90 gün (3 ay) ödemesiz nakit para hemen hesabınıza aktarılsın! 100.000 TL limit...

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Bankaların 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi oldukça ilgi görüyor. Hayatın her alanında nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını inceleyip en uygun teklifi değerlendirmeye çalışıyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesini derhal hesaplara yatırıyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.
Bankaların 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi oldukça ilgi görüyor. Hayatın her alanında nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını inceleyip en uygun teklifi değerlendirmeye çalışıyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesini derhal hesaplara yatırıyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.
İŞ BANKASI 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
İş Bankası ihtiyaç kredisine başvururken dilerseniz ilk taksitinizi krediyi kullandığınız tarihten 3 ay sonra olacak şekilde belirleyebilir ve kredinizi eşit taksitlerle geri ödeyebilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönemli Anında Kredi'ye İşCep veya İnternet Şubesi'nden başvuru yapabilirsiniz. 90 güne varan ödemesiz dönem seçimi Bankamatiklerden yapılan Anında Kredi başvurularında geçerli değildir.
VAKIFBANK 3 AY ERTELEMELİ KREDİ KAMPANYASI
Kuruluş yıl dönümüne özel kredi kampanyası yapan Vakıfbank, tüm ihtiyaçlarınız için 36 aya varan vadeler, cazip faiz oranları ve esnek ödeme seçeneğiyle kamu personeli, özel sektör çalışanları ve emekliler için Kuruluş Yıl Dönümü Kredisi Kampanyası için başvuruları kabul etmeye başladı.