Bu fırsat bir daha ele gelmez! 90 gün (3 ay) ödemesiz nakit para hemen hesabınıza aktarılsın! 100.000 TL limit...

Bankaların 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi oldukça ilgi görüyor. Hayatın her alanında nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar bankaların kredi kampanyalarını inceleyip en uygun teklifi değerlendirmeye çalışıyor. Bazı bankalar 3 ay ertelemeli kampanyalarını sonlandırırken, bazı bankalar ise son tarihi duyurdu. İhtiyaç kredisinde bazı bankalar 100 bin liraya kadar kredi ödemesini derhal hesaplara yatırıyor. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi bankalar arasında Vakıfbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası, ING ve QNB Finansbank yer alıyor.