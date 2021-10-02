Üniversite okuyan öğrencilere 9 ay boyunca hem 400 TL hem 750 TL burs! Başvuran alıyor! İşte başvuru şartları...
Üniversitelerin Eylül ayında yüz yüze eğitime başlamasının ardında milyonlarca öğrenci fakültelerine kavuştu. Eğitimleri boyunca maddi açıdan zorluk çeken öğrencilere KYK'nın yanı sıra Vakıflardan da destek yağıyor. EGET Vakfı ve Kale Vaktı 2021-2022 yılında üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinde okuyan öğrencilere 9 ay boyunca burs bağlayacak. Başvurular başladı. Her iki vakıf da başvuru şartlarını açıkladı. İşte Kasım ve Haziran aylarında verilecek 400 TL ve 750 TL'lik burslar hakkında başvuru detayları...
Üniversitede eğitim gören öğrencilere burs vermeye başlayan vakıflar artıyor. EGET Vakfı üniversiteye ilk kez yerleşen ve ara sınıf öğrencilerine 9 ay boyunca 400 TL burs bağlayacak. Başvurular 13 Ekim'de sona erecek. Kale Vakfı da yine 9 ay boyunca 750 TL burs imkanı sağlıyor. Başvuruları 10 Ekim'e kadar sürecek. Sadece 4 yıllık bölüm okuyan öğrencilere verilecek burslar KYK bursunu da etkilemiyor. Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan burs alan öğrenciler de EGET ve Kale Vakfı burs başvurusunda bulunabilecek. İşte burs başvuru şartları ve başvuru detayları...
EGET ve Kale Vakıfları burs imkanını sadece 4 yıllık bölüm okuyan öğrencilere sağladıklarını duyurdu. Üstelik KYK bursu alanlar da burs başvuru yapabilecek. EGET Vakfı burs başvurusu 13 Eylül'de başladı. Kale Vakfı burs başvurusu ise 15 Eylül'de alınmaya başladı. DGS ile 2 yıllık bölümden 4 yıllığa geçiş yapanlar, yeni üniversiteye başlayanlar ve ara sınıf öğrencileri bu burslardan yararlanabilecek.
EGET VAKFI 400 TL BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
EGET Vakfı burs başvuruları internet üzerinden gerçekleştirilecek. EGET resmi internet sayfasına giriş yaptıktan sonra T.C. kimlik numarası, Ad, Soy ad, Doğum yeri, doğum tarihi, iletişim bilgilerini içeren başvuru formunu doldurarak müracaat edebilirsiniz.
EGET BURS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Türkiye'de lisans düzeyinde öğrenim görmek.
Vakıf Burs Yönetmeliği amaçlarına uyan bir kişilik sahibi olmak.
Sabıka kaydının bulunmaması ve devam edilen öğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmak. (Disiplin cezası alması durumunda bursun devam edip etmeyeceği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.)
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak.
Ara sınıflar için, genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 notunu tutturmuş ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.
İki senelik meslek yüksekokulundan dikey geçiş sınavı ile 4 senelik üniversite programına geçen öğrenciler de EGET Vakfı bursuna başvurabilirler.
EGET Vakfı Yönetim Kurulu'nun onaylayacağı bir kurum ya da sivil toplum kuruluşunda, yılda 3 (üç) gün, bir sosyal sorumluluk projesinde çalışmayı kabul etmek.