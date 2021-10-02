Dipsiz kile boş ambar demeyin! Az maliyetle çok para kazanın! 15 bin, 30 bin, 50 bin ve 100 bin TL ile ne iş yapılır? İşte 2021 - 2022 en karlı iş fikirleri

Kendi işinin patronu olup az sermaye ile ne iş yapabilirim diye düşünenlerin sayısı gün geçtikçe artmaya başladı. Bilindiği üzere iş hayatında yeni bir sayfa açıp iş kurmak isteyenler için devlet kanadından çeşitli destekler sağlanıyor. Özellikle KOSGEB, İŞKUR gibi kurumların girişimcilere sağladığı nakit para destekleri bu konuda biçilmiş kaftan. Öte yandan bankaların destek kredileri de sermaye konusunda büyük katkılar sağlıyor. Haberimizde '15 bin TL, 30 bin TL, 50 bin TL, 100 bin TL sermaye işe ne iş yapılır? Sorusuna yanıt olarak çeşitli meslekleri sıraladık. İşte az, orta ve çok sermaye ile yapabileceğiniz işler!