Üniversite öğrencileri yaşadı! 1.000-4.000 TL arası karşılıksız burs imkanı! TÜBİTAK burs başvuru şartları, son tarih...
Hayalini kurduğu üniversitede eğitim görme hakkını elde eden öğrenciler bu süreci ekonomik olarak daha rahat geçirmek amacıyla karşılıksız burs veren kurumları araştırmaya başladı. Bunlardan biri de TÜBİTAK oldu ve şartları taşıyan ihtiyaç sahibi kişilere geri ödemesiz burs desteği sağlanıyor. TÜBİTAK 1.000-4.000 TL arası karşılıksız burs imkanı gündemde yoğun ilgi görmeye başladı ve başvuru şartlarıyla ilgili araştırmalar hız kazandı. TÜBİTAK burs başvuruları hangi bölümlerde okuyan öğrencilere veriliyor. İşte ayrıntılar!
14.11.2021 15:20
- Son Güncelleme: 14.11.2021 15:20
TÜBİTAK karşılıksız, geri ödemesiz burs başvurularını almaya devam ediyor. 30 Ekim'de başlayan müracaatların hangi tarihte sona ereceği belli oldu. Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimini okuyan öğrencilerin yararlanabildiği burs için başvuru şartlarının neler olduğu merak edilenler arasında yer aldı. 1.000-4.000 TL arası karşılıksız burs imkanı sağlayan TÜBİTAK'a başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? TÜBİTAK bursu için başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.
TÜBİTAK bursu başvurusu yapmak isteyen ve müracaat kurallarını taşıyan adaylar 19 Kasım'a kadar BİDEB Müracaat İzleme Sistemi üstünden müracaatlarını gerçekleştirebilir.