Üniversite öğrencileri yaşadı! 1.000-4.000 TL arası karşılıksız burs imkanı! TÜBİTAK burs başvuru şartları, son tarih...

TÜBİTAK karşılıksız, geri ödemesiz burs başvurularını almaya devam ediyor. 30 Ekim'de başlayan müracaatların hangi tarihte sona ereceği belli oldu. Üniversitelerin 4 yıllık lisans eğitimini okuyan öğrencilerin yararlanabildiği burs için başvuru şartlarının neler olduğu merak edilenler arasında yer aldı. 1.000-4.000 TL arası karşılıksız burs imkanı sağlayan TÜBİTAK'a başvurular nasıl ve nereden yapılıyor? TÜBİTAK bursu için başvuru yapmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar haberimizde yer alıyor.