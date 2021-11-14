Başvurana devletten 750 TL destek! Bakan az önce duyurdu: 30 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapılacak! Kira, nakliye ve...
Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi. Devlet tarafından sağlanan destekler her geçen gün artmaya devam ediyor. Ekonomik olarak geçinmekte zorluk çeken vatandaşlar bunu belgelemeleri durumunda devlet yardımlarından faydalanabiliyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kira ve nakliye desteği açıklaması geldi. Pakdemirli Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik destekler belli olduğunu duyurdu. Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak." ifadelerine yer verildi. Kira, nakliye ve analiz desteği için müracaat 1 Ekim 2021 ve 30 Haziran 2022 arasında başvuru sahiplerince il ve ilçe müdürlüğüne yapılacak. Peki kimler kira ve nakliye desteğinden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
Başvurana devletten 750 TL destek! Bakan az önce duyurdu: 30 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapılacak! Kira, nakliye ve... Müjdeli haberi Bakan Pakdemirli duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kira ve nakliye desteği açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan duyurduğu destek ödemelerinde başvurular 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek. Peki kimler kira ve nakliye desteğinden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!
Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere ödenecek kira, nakliye ve analiz desteklerinin tutarları belirlendi. Bakanlığın "Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, lisanslı depolarda muhafaza edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, çeltik, pirinç, mercimek, nohut, fasulye, ayçiçeği, soya fasulyesi, pamuk, fındık, kuru kayısı, Antep fıstığı, kuru üzüm, zeytin ve zeytinyağı ürünleri için Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) ve Tarımsal Üretim Kayıt Sistemi (TÜKAS) kayıtlı üretici ve üretici örgütlerine kira, nakliye, analiz ücreti destekleme ödemesi yapılacak.
BAKAN PAKDEMİRLİ TWITTER'DAN DUYURDU
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, lisanslı depolarda muhafaza edilen ürünlere yönelik destekler belli olduğunu duyurdu.
Bakan Pakdemirli Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yeni yayımlanan tebliğ ile birlikte lisanslı depoculuk desteklemelerinin tamamı üreticilerin hesaplarına yatırılacak. Tebliğe göre ürün grubu başına analiz desteğinin tamamı ve 750 TL'ye kadar nakliye desteği ödenecek" ifadesinde bulundu.