Başvurana devletten 750 TL destek! Bakan az önce duyurdu: 30 Haziran 2022'ye kadar başvuru yapılacak! Kira, nakliye ve... Müjdeli haberi Bakan Pakdemirli duyurdu. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından kira ve nakliye desteği açıklaması geldi. Bakan Pakdemirli'nin Twitter'dan duyurduğu destek ödemelerinde başvurular 30 Haziran 2022'ye kadar sürecek. Peki kimler kira ve nakliye desteğinden yararlanacak? İşte tüm merak edilenler!