Ülke genelinde birçok şehirde bütçeye uygun konut fırsatı! Yastık altında 25 bin nakdi olan yaşadı! TOKİ'den 120 ay vadeli konut satışı...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) dar gelirli aileleri de unutmuyor ve onları ev sahibi yapmaya devam ediyor. Açık arttırma yöntemiyle ülke genelinde birçok şehirde konut projeleri sunan TOKİ, bütçeye uygun fiyatlarla 2+1, 3+1 konutlar ile kira ödemekten bıkanları bu durumdan kurtarırken kendi evini satın almasını kolaylaştırıyor. Yastık altında 25 bin nakdi olan yaşadı, TOKİ'den 120 ay vadeli konut satışına ilişkin tüm detayları haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.