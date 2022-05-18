Rize-Artvin Havalimanı’nın terminal ve kule binalarının yükselişi kamerada

Projede 3 milyon metrekarelik deniz dolgusu, 100 milyon ton taş kullanılarak tamamlandı. Yılda 3 milyon yolcu tarafından kullanılması beklenen ve 4,4 Milyar TL'ye mal olan Rize-Artvin Havalimanı 5 yılda tamamlanarak 14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı.