En az 2.800 euro maaş ödemesi var! Ottava, Londra, Berlin, Kopenhag'dan işçi alımı müjdesi! Nitelikli-niteliksiz yüz binlerce işçi alacaklar!

Dünya genelinde birçok ülke işçi açığı olması sebebiyle pek çok sektöre istihdam sağlayacak. Bu işler için maaşlar en az 2.500 dolar ya da eurodan başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'da olacak. Danimarka ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade ediliyor.