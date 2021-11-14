En az 2.800 euro maaş ödemesi var! Ottava, Londra, Berlin, Kopenhag'dan işçi alımı müjdesi! Nitelikli-niteliksiz yüz binlerce işçi alacaklar!
Ottava, Londra, Berlin, Kopenhag'dan işçi alımı müjdesi! Nitelikli-niteliksiz yüz binlerce işçi alacak! En az 2.800 euro maaş ödemesi var. Yurt dışında çalışmak isteyenler bu kapsamda hangi sektörlere alım yapılacağını merak ediyor. Dolar, euro ya da sterlin para birimiyle maaş veren bu ülkelerde işçilere verilen maaşlar merak ediliyor. Ülkeler, mevcut işçi açığı sıkıntılarını dışarıdan gelecek olan işçiler sayesinde çözüyor. Yurt dışında çalışmak isteyen kişiler sık sık ülkeler tarafından duyurulan işçi alımı duyuruları mercek altına alıyor. Son olarak Kanada, Almanya, Katar ve Finlandiya'nın açık iş pozisyon kadroları incelendiğinde toplamda 1 milyondan fazla personel alımı yapılacağı görüldü.
Dünya genelinde birçok ülke işçi açığı olması sebebiyle pek çok sektöre istihdam sağlayacak. Bu işler için maaşlar en az 2.500 dolar ya da eurodan başlıyor. Kanada, Almanya, Finlandiya ve Katar gibi işçi açığı olan ülkeler acil işçi arıyor. Yurt dışında çalışma düşüncesi olanla yapılan işçi alımı ile ilgili yapılacak duyuruları takip ediyor. Kanada, Almanya ve Finlandiya'daki sektörlerin açık işçi pozisyonlarının toplamda 1 milyon olduğu ifade ediliyor. Son yapılan açıklamada Kanada, Almanya, Danimarka, İngiltere ve Finlandiya'da olacak. Danimarka ve Katar'da da yakında işçi alımının başlayacağı ifade ediliyor.
1 MİLYONDAN FAZLA İŞÇİ ALIMI
Yurt dışında özellikle Avrupa ülkelerinde işçi açığı başladı. Bunun üzerine birçok ülke işçi alım ilanları yayınlıyor. Kanada'nın ardından Almanya ve Finlandiya da işçi alacağını duyurdu. Üç ülkenin toplamda 1 milyondan fazla işçi alımı yapacağı açıklandı.
SAĞLIKÇILAR BİRİNCİ SIRADA
Kanada 732 bin, Almanya 270 bin Finlandiya da 30 bin işçi alacak. Kanada'da en çok işçi ihtiyacı olan eyaletler, Quebec, Ontario ve Britihs Columbia. Sağlık sektöründe en çok elemana ihtiyaç olduğu gözlenirken, hizmet sektörü ikinci sırada.
Kanada'da tır sürücüsü açığı da kapatılamıyor. Finlandiya da işçiye ihtiyaç duyan ülkelerden biri. Belli bir oranda göç kabul edilen ülkede işçi ihtiyacı 30 bin seviyelerinde.
Sağlıkçılar, metal işçileri, bilişim ve denizcilik alanında uzman kişiler aranıyor. İşçilere en az 2300 euro, yani 25 bin TL verilecek. Finlandiya'daki iş başvuruları şirketler üzerinden gerçekleşecek.