Ukrayna savaşı Rusya'ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99
Dünya Karadeniz'deki gerilimi takip ederken Ukrayna savaşı Rusya'ya pahalıya patladı. 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar, Sberbank, Gazprom gibi Rus şirketlerinin Londra'daki hisse değerlerinde yaşanan kayıplar yüzde 99'u buldu.
04.03.2022 16:58 - Son Güncelleme: 04.03.2022 16:58
RUSYA'YA YAPTIRIMLAR FİNANS VE ENERJİ ŞİRKETLERİ HEDEF ALDI
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını duyurduğu 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar, Rus şirketlerinin Londra'daki hisse değerlerinde önemli kayıplar yaşandı. Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlarla, ülke ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef aldı.