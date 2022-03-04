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Ukrayna savaşı Rusya'ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99

Dünya Karadeniz'deki gerilimi takip ederken Ukrayna savaşı Rusya'ya pahalıya patladı. 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar, Sberbank, Gazprom gibi Rus şirketlerinin Londra'daki hisse değerlerinde yaşanan kayıplar yüzde 99'u buldu.

04.03.2022 16:58 - Son Güncelleme: 04.03.2022 16:58
Ukrayna savaşı Rusya’ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99

Rus ekonomisinde önemli yere sahip Sberbank ve Gazprom gibi şirketlerin hisse değerleri Ukrayna ile savaşın başlamasından bu yana yüzde 99 değer kaybederek adeta buharlaştı.

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Ukrayna savaşı Rusya’ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99

RUSYA'YA YAPTIRIMLAR FİNANS VE ENERJİ ŞİRKETLERİ HEDEF ALDI
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısını duyurduğu 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar, Rus şirketlerinin Londra'daki hisse değerlerinde önemli kayıplar yaşandı. Batılı ülkeler, Rusya'ya yönelik uygulamaya koyduğu kapsamlı yaptırımlarla, ülke ekonomisinde önemli rol oynayan finans ve enerji şirketlerini hedef aldı.

Ukrayna savaşı Rusya’ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99

SBERBANK VE GAZPROM HİSSELERİ YÜZDE 99 ERİDİ
Rus finans sektörünün amiral gemisi ve ülkenin en büyük bankası Sberbank'ın Londra borsasındaki hisseleri yüzde 99 değer kaybederek 2,5 dolardan 0,015 dolara gerilerken, ülkenin ikinci en büyük bankası VTB hisselerinin alım satım işlemleri durduruldu.

Ukrayna savaşı Rusya’ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99

Enerji sektöründe ise Rusya'nın ana aktörlerinden ve dünyanın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom'un hisseleri 4,7 dolardan 0,051 dolara gerileyerek yüzde 99 değer kaybetti.

Ukrayna savaşı Rusya’ya pahalıya patladı! En büyük şirketler bile buharlaştı! Kayıp yüzde 99

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in hisseleri de bu dönemde yüzde 65 değer kaybederek 2,8 dolardan 1 dolara düşerken, Lukoil'in hisse değeri yüzde 99, Gazprom Neft'in hisse değeri yüzde 38 düştü.

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