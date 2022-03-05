Temmuzda emekliye % 16.45, memura % 8.95 fark! Maaş için 4 veri kaldı! SSK, Bağkur'luya en düşük 3. 433 TL, memura 4 bin 974 TL zam geliyor!
Memur ve emeklileri sevindiren açıklama geldi. Temmuz zammı amacıyla geri sayım sürerken maaş hesabına dair ipucu da gelmeye başladı. Her yıl Ocak ve Temmuz ayında maaşlarına zam oluşturulan emekli ve memurlara söz hususu bu zamlarda enflasyon bilgileri belirleyici faktör oluyor. Şubat ayı enflasyon oranın açıklanmasının sonrasında memur ve emekli maaşlarında 2 aylık enflasyon hesabı çıktı. Bu hesaba göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine % 16.45 zam görünürken, memurlara ve emeklilerine de % 7'ye ayrıca % 8.95 fark çıktı. En düşük memur emeklisi aylığı şu an meydana gelen yüzde 15.95 artış oranıyla bu aylık 4 bin 974 liraya ulaşacak. Peki, 2022 Temmuz emekli ve memur maşları ne kadar olacak?
05.03.2022 11:16 - Son Güncelleme: 05.03.2022 11:16
Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayı zamlı maaşlarıyla geliri arttı. Bilindiği gibi enflasyon emekli ve memurların maaşlarını da belirliyor. Ocak ve Şubat ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekliler için maaş farkı resmen göründü. Şimdi geriye 4 veri kaldı. Bu nedenle emekli ve memurların gözleri Temmuz ayında yapılacak zamma çevrildi. Peki, hesaplamalara göre Temmuzda en düşük emekli memur maaşı kaç TL olacak? İşte detaylar....