EPDK’dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

EPDK'dan dün yapılan açıklamada yurtdışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğalgaz artışlarının, iç piyasada elektrik fiyatlarını da etkilediği ifade edildi. Bu durumun maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedeline de artış olarak yansıdığı belirtildi.



