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Haberler Ekonomi EPDK'dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

EPDK'dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren düzenleme EPDK tarafından duyuruldu. EPDK'nın son açıklamasına göre elektrik satış fiyatına sınır getirildi. Vatandaşı fiyat artışından korumak için yeni tedbir geliyor. 6 ay sürecek uygulamayla, elektrik santrallerine kullandığı kaynağa göre satış fiyatı sınırı gelecek.

18.03.2022 08:23 - Son Güncelleme: 18.03.2022 08:23
EPDK’dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), kömür ve doğalgazda fiyat artışlarının tüketiciye yansımaması için harekete geçti. Buna göre, elektrik santrallerine, kullandığı kaynağa göre satış fiyatı sınırı gelecek.

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EPDK’dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

Rüzgâr, güneş, jeotermal gibi kaynaklardan elde edilen elektriğe konulan fiyat sınırıyla doğalgaz ve ithal kömür gibi dövize bağlı kaynakları kullanan santraller desteklenecek. 6 ay sürmesi öngörülen uygulamanın, elektrik abonelerini de fiyat artışlarından koruması bekleniyor.

EPDK’dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

EPDK'dan dün yapılan açıklamada yurtdışı piyasalardan kaynaklanan kömür ve doğalgaz artışlarının, iç piyasada elektrik fiyatlarını da etkilediği ifade edildi. Bu durumun maliyetleri nispeten daha az artan kaynaklardan üretilen elektriğin satış bedeline de artış olarak yansıdığı belirtildi.

EPDK’dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

6 AYA KADAR ÖNLEM
Elektrik fiyatlarının makul olmayan değerlere ulaşmasının önlenmesi ve kaynak maliyeti artışları nedeniyle üretim yapamayan santrallerin de aktif hale gelmesi için EPDK'nın yetkilendirildiği hatırlatılan açıklamada, "Serbest piyasa yapısını bozmadan ve piyasanın işleyişine müdahale etmeden kurumumuzun kanunun cevaz verdiği ölçüde 6 aya kadar önlem alması sağlanacaktır. Gerekli görülmesi halinde bütün önlemler alınacaktır" denildi.

EPDK’dan flaş karar! Vatandaş elektrik faturalarında rahatlayacak! Elektrik satış fiyatına sınır

Uygulamanın, sanayiciler ve hane tüketilerini de maliyet kaynaklı elektrik zamlarından koruması öngörülüyor.

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