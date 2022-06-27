Ucuza daire TOKİ'de! 30 günde 1 '932 TL' öde ev sahibi ol! Bu illerde konut fiyatları 279 bin TL! Peşin 33 bin TL getirene anahtar veriliyor
TOKİ yeni projelerini yayımladı. Konut satışları Bolu, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, Hatay ve daha bir çok ilde başladı. Temmuz ayında kuralar başlıyor. 2+1, 3+1 daireler 279 bin TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Sıfır ev arayanlar uyguna anahtar teslim daire bulabiliyor. İsteyen %20, isteyen de %12 peşinat vererek geri ödeme anlaşmasını yapıyor. Yapılan açıklamaya göre %20 peşinat veren aylık 932,83 TL ödüyor, %12 peşinat veren de 1.368,15 ödeme yapıyor. İşte detaylar...
27.06.2022 16:27 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:27
2022 yılında TOKİ'nin güncel konut satışları gündemde yer alıyor. Ev almak isteyenlerin uğrak yeri TOKİ bu yıl onlarca ilde bir çok proje başlattı. Proje kapsamında 30 bin TL'den başlayan peşinatlarla vatandaşlar ev sahibi yapılıyor. Örneğin Sivas ilinde başaltılan proje ile kuralı satış yöntemi ile konutlar satılalacak. İşte Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut satışlarının tümü ve geri ödeme planı...