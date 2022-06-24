Ucuza araba almak isteyenlere müjde! Duyanın şirazesi kaydı! 10 bin TL'ye Fiat marka araç! 2004 model teminatsız! İsteyen bugün bile alabilir
SGK icralık otomobilleri internet sitesi üzerinden paylaşmaya devam ediyor. Listede Fiat marka 2004 model otomobilin teminat bedelsiz açık artıma ile satılacağı belirtildi. Ucuza araba almak isteyenler 100 bin TL altında satılan kendine uygun otomobilleri SGK'nın listesinden inceleyebilir. Özellikle 10 bin TL'lik otomobil satış listesi arasında en dikkat çeken ilan oldu. İşte marka marka, model model yepyeni SGK icralık ucuz otomobil listesi...
24.06.2022 10:50 - Son Güncelleme: 24.06.2022 11:03
Bütçesine uygun 2. el otomobil arayanlar gözlerini SGK ilanlarına çeviriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) icralık otomobilleri açık artırma yöntemi ile satışa koyuyor. SGK'nın listesinde çeşit çeşit marka ve modeller yüzlerce, binlerce otomobil bulunuyor. Dileyen motosiklet, dileyen aile arabası, dileyen de kamyonet alabiliyor. Herkese uygun ucuza araba bulmak mümkün. 10 bin TL'den başlayan fiyatlar arabaya göre 1 milyona kadar çıkabiliyor. İşte liste liste SGK ucuza arabalar...
İlan Numarası 17909
Satış Tipi Açık Artırma
Kategori Kamyon & Kamyonet
Tür Fiat
Model Yılı 2017
Motor
Plaka 41ZB470
Renk Beyaz
Satışa Esas Bedeli 220.000,00 TL
Teminat Bedeli 11.000,00 TL
Birinci İhale Tarihi 2022-06-20
İkinci İhale Tarihi 2022-06-27
İhale Başlangıç Saati 10:00
İhale Bitiş Saati 10:05