Ucuza araba almak isteyenlere müjde! Duyanın şirazesi kaydı! 10 bin TL’ye Fiat marka araç! 2004 model teminatsız! İsteyen bugün bile alabilir

Bütçesine uygun 2. el otomobil arayanlar gözlerini SGK ilanlarına çeviriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) icralık otomobilleri açık artırma yöntemi ile satışa koyuyor. SGK'nın listesinde çeşit çeşit marka ve modeller yüzlerce, binlerce otomobil bulunuyor. Dileyen motosiklet, dileyen aile arabası, dileyen de kamyonet alabiliyor. Herkese uygun ucuza araba bulmak mümkün. 10 bin TL'den başlayan fiyatlar arabaya göre 1 milyona kadar çıkabiliyor. İşte liste liste SGK ucuza arabalar...