Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL'nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler
Sosyal konut hamlesinde devletin, maliyetin yüzde 40'ını üstlenmesi vatandaşı rahatlattı. İstanbul'da 3+1 büyüklüğündeki bir evin 1 milyon 583 bin lira olan maliyeti vatandaşa 950 bin liraya kadar düştü. Ankara'da 2+1 evde ödeme 500 bin TL azaldı.
16.09.2022 06:48 - Son Güncelleme: 16.09.2022 06:48
Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvuru süreci başladı ve vatandaşlar eve koştu.