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Haberler Ekonomi Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL'nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler

Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL'nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler

Sosyal konut hamlesinde devletin, maliyetin yüzde 40'ını üstlenmesi vatandaşı rahatlattı. İstanbul'da 3+1 büyüklüğündeki bir evin 1 milyon 583 bin lira olan maliyeti vatandaşa 950 bin liraya kadar düştü. Ankara'da 2+1 evde ödeme 500 bin TL azaldı.

16.09.2022 06:48 - Son Güncelleme: 16.09.2022 06:48
Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL’nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler

Milyonların ev sahibi olmak için dört gözle beklediği Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde başvuru süreci başladı ve vatandaşlar eve koştu.

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Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL’nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler

Hükümet, ilk günden rekor talebin geldiği 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında tüm dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için maliyetin yüzde 40'ını karşıladı.

Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL’nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler

Yapılan indirimle birlikte ev fiyatları 400 ila 600 bin lira, ev taksitleri de 2 bin liraya kadar düştü.

Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL’nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler

Yüzyılın konut hamlesinde yüzde 40 indirimli satışa çıkarılacak evlerin ödeme planı da netleşti.

Ucuz konutun % 40’ı devletten! Aile geliri 16 bin TL’nin üstünde olanlar bu ayrıntıya dikkat! İşte 10 soruda merak edilenler

Örnek plan 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi.

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