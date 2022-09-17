Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! 600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Aile Destek Programı kapsamında yardımlar devam ediyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken vatandaşlar nasıl başvuru yapabileceklerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden Türk vatandaşı olmayan, Mavi Kart sahibi olan, yerleşim adresi yurt dışında olan, 18 yaşından küçük olan, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışanlar yararlanamayacak. İşte detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ailelere 450 - 600 TL arasında destek sağlanıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında görünen Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti seçeneğinden Aile Destek Programı başvurusu yapılabiliyor. Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim ediliyor. 12 ay boyunca ödenmeye devm edecek. Detaylar haberimizde...
Yaptığı açıklamada programa bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirten Bakan Yanık, ''Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız.