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Haberler Ekonomi Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! 600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! 600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile Destek Programı kapsamında yardımlar devam ediyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştirilirken vatandaşlar nasıl başvuru yapabileceklerini ve başvuru şartlarını araştırıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan ödemelerden Türk vatandaşı olmayan, Mavi Kart sahibi olan, yerleşim adresi yurt dışında olan, 18 yaşından küçük olan, hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışanlar yararlanamayacak. İşte detaylar...

17.09.2022 21:00 - Son Güncelleme: 17.09.2022 21:01
600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ailelere 450 - 600 TL arasında destek sağlanıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresi ile e-Devlet sistemine giriş yaparak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hizmetleri altında görünen Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti seçeneğinden Aile Destek Programı başvurusu yapılabiliyor. Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim ediliyor. 12 ay boyunca ödenmeye devm edecek. Detaylar haberimizde...

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600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Eylül ayına girerken aile destek ödemeleri hakkında araştırmalar hızlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık geçtiğimiz günlerde Türkiye Aile Destek Programı başvurusu onaylanan 831 bin haneye 427,9 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı.

600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Yaptığı açıklamada programa bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirten Bakan Yanık, ''Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız.

600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Böylece hak sahipliği kararı verilen toplamda 1,6 milyon hanemize ödemelerimizi gerçekleştirmiş olacağız. Türkiye Aile Destek Programımıza gelen başvuruları ivedi bir şekilde inceleyeceğiz ve vatandaşlarımızın bu desteğimizden istifade etmesini sağlayacağız" dedi.

600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Aile Destek Programı ile ihtiyaç sahibi ailelerin, Haziran 2022 - Mayıs 2023 döneminde en fazla 12 aylık süre ile hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık periyotta desteklenmeleri sağlanacak.

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