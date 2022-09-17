Ödemeler PTT kartı çıkartanlara direkt teslim edilecek! 600 TL aile destek yardımı dağıtılıyor! TC’sinin son hanesi 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Yaptığı açıklamada programa bugüne kadar 4 milyon başvuru yapıldığını, bu kapsamda 1,6 milyon haneye hak sahipliği verildiğini belirten Bakan Yanık, ''Bu kapsamda 1,6 milyon haneye sosyal yardım ve dayanışma vakıflarımız aracılığıyla hak sahipliği verildi. İlk aşamada başvurusu onaylanan yaklaşık 831 bin haneye toplamda 427,9 milyon TL ödeme gerçekleştirdik. Geriye kalan hanelerimize ise ödemelerimizi önümüzdeki süreçte yapacağız.