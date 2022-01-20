Ucuz fiyatlı ev sahibi olmak isteyen emekli ve asgari ücretliye müjde geldi! TOKİ 8 Şubat'a kadar kampanyaları sıraladı! İşte başvuru koşulları

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni yılın ilk gününden bu yana yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'de toplamda 138 tane konut için 10 Ocak'ta başlayan başvurular 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Öte yandan kurum tarafından yapılan son açıklamada, 3 ilde 49 arsanın açık artırmayla satılacağı bilgisini paylaşıldı. Bu arsaların olduğu iller arasında İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa yer alıyor. Alıcılar, arsalara yüzde 15, 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satışa sunulacak.