Ucuz fiyatlı ev sahibi olmak isteyen emekli ve asgari ücretliye müjde geldi! TOKİ 8 Şubat'a kadar kampanyaları sıraladı! İşte başvuru koşulları
TOKİ 8 Şubat'a kadar kampanyaları sıraladı! Ucuz fiyatlı ev sahibi olmak isteyen emekli ve asgari ücretliye müjde geldi. Ev ya da arsa almak isteyenlerin sıklıkla takip ettiği yerlerden birisi de Toplu Konut İdaresi (TOKİ) duyuruları oluyor. Kurum tarafından son olarak İstanbul'un Başakşehir ilçesinde 1+1 tipinde 138 konut satışı için başvurular 10 Ocak itibariyle başladı ve cuma günü sona erecek. Ayrıca İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa'da da arsa satışları 8 Şubat'a kadar sürecek.
Toplu Konut İdaresi (TOKİ) yeni yılın ilk gününden bu yana yeni uygun fiyatlı daire ve arsa satışlarını duyumaya devam ederek vatandaşların yüzünü güldürüyor. İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mahallesi'de toplamda 138 tane konut için 10 Ocak'ta başlayan başvurular 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Öte yandan kurum tarafından yapılan son açıklamada, 3 ilde 49 arsanın açık artırmayla satılacağı bilgisini paylaşıldı. Bu arsaların olduğu iller arasında İstanbul, Kocaeli ve Şanlıurfa yer alıyor. Alıcılar, arsalara yüzde 15, 25 peşinat ve 60 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satışa sunulacak.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi kapsamında yer alan 68 adet 1+1 konut, 2. Etap 794 Konut Projesi kapsamında yer alan 66 adet 1+1 konut ve 18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi kapsamında yer alan 4 adet 1+1 konut olmak üzere toplam 138 adet 1+1 konut satışa sunulacaktır.