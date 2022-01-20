Primi dolan 950 bin kişi bu formülle emekli olabilecek! EYT son durum: Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde için yeşil ışık yakıldı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Bu doğrultuda da önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği akıllarda yerini koruyor. Konunun bu yılın sonlarında gündeme gelmesi beklenirken yeni hesaplamalar da yapılıyor. Ayrıca yeni formüller tek tek hesaplanıyor ve 5 formül üzerinde duruluyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 yılının sonlarına doğru çalışmanın tamamlanarak müjdeli haberin duyurulması bekleniyor.