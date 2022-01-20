Primi dolan 950 bin kişi bu formülle emekli olabilecek! EYT son durum: Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde için yeşil ışık yakıldı!
Prim ve yıl şartını tamamlayana müjde için yeşil ışık yakılıyor! 6.3 milyon emeklilikte yaşa takılan bu çözümle gün saymaktan kurtulacak! EYT'de için harekete geçilecek ve çalışmaların bu yılın ortalarında başlaması ve 2022 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Özellikle bu süreçte de çeşitli formüller görüşülüyor. Emeklilik amacıyla gün sayan vatandaşlar ne zaman ve nasıl emekli olacağı konusu ile alakalı detayları araştırıyor. Bu kapsamda bilhassa ilk işe giriş tarihi ve lüzumlu prim günü büyük önemli taşıyor. İşte EYT son durum
20.01.2022 08:53
- Son Güncelleme: 20.01.2022 08:54
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu 2022 yılıyla birlikte milyonlarca vatandaşın gündeminde yavaş yavaş yerini almaya başladı. Bu doğrultuda da önümüzdeki süreçlerde de EYT ile ilgili neler yaşanacağı ve hangi formüllerle düzenlemenin hayata geçirileceği akıllarda yerini koruyor. Konunun bu yılın sonlarında gündeme gelmesi beklenirken yeni hesaplamalar da yapılıyor. Ayrıca yeni formüller tek tek hesaplanıyor ve 5 formül üzerinde duruluyor. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 2022 yılının sonlarına doğru çalışmanın tamamlanarak müjdeli haberin duyurulması bekleniyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu katıldığı bir televizyon programında EYT'lilerle ilgili önemli bir müjde verdi.