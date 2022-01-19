Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla çıkacak kararı bekliyor! EYT'de 50 yaş şartı! 1999 öncesi SSK veya Bağ-Kur girişi olanlar...
Emeklilikte yaşa takılanlar Meclis'ten gelecek kararı merakla bekliyor. Milyonlarca EYT'linin beklediği düzenleme ile ilgili 2 farklı çözüm masada. Buna göre, yaş ve sigorta şartları çalışmaların ana gündem maddeleri olacak. İşte detaylar...
KİMLER YAŞA TAKILIYOR?
Peki, kimler emeklilikte yaşa takılıyor, sayıları ne kadar? EYT mağdurları için kritik tarih 8 Eylül 1999. Bu tarihten önce sigortalıların emekli olabilmeleri için kadın çalışanların 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması; erkek çalışanların da 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5 bin gün prim ödemiş olması gerekiyordu ve emeklilik için yaş şartı aranmıyordu.
1999'un eylül ayında sosyal güvenlik sisteminde yapılan değişiklikle sigortalılık süresi, prim gün sayısına ek olarak emeklilik için bir de yaş şartı getirildi. Emekli olabilmek için emeklilik yaşı kademeli olarak kadınlar için 58, erkek çalışanlar içinse 60'a çekildi ve prim gün sayısı da 7 bin güne çıkarıldı. Hal böyle olunca da bir gecede yapılan değişiklikle çalışanlar çalışma yılını, prim gün sayısını doldursa da emeklilikte yaşa takıldı.
Örneğin, 1998 yılında işe giren bir çalışan eski şartlara göre bundan iki yıl sonra yani 2023 yılında emekli olacakken yapılan düzenleme ile çalışanın emekliliği 2038 yılına ötelenmiş oldu. 1999 yılından bu yana da 20 yıldan fazladır EYT konusu gündemde ve o tarihte düzenleme yapıldığında bundan etkilenenlerin sayısı sınırlı olsa da zaman içinde emekli olamayanların sayısı arttı ve ortaya EYT mağdurları çıktı.
ŞARTLAR BELİRLENİYOR
Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği düzenleme için bazı şartlar söz konusu olacak.
Yeni formüllerin belirleneceği çalışmanın yakın zamanda gün yüzüne çıkacağı öğrenilirken, düzenlemenin kimleri kapsayacağı, yaş ve sigorta şartları da tüm bu çalışmaların ana gündem maddeleri olacak.
EYT İÇİN KAPSAM BELİRLENECEK
EYT ile ilgili yapılacak olan düzenlemede şu şartlar ön plana çıkarılacak:
- Yaş sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak