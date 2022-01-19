Emeklilikte Yaşa Takılanlar merakla çıkacak kararı bekliyor! EYT'de 50 yaş şartı! 1999 öncesi SSK veya Bağ-Kur girişi olanlar...

Örneğin, 1998 yılında işe giren bir çalışan eski şartlara göre bundan iki yıl sonra yani 2023 yılında emekli olacakken yapılan düzenleme ile çalışanın emekliliği 2038 yılına ötelenmiş oldu. 1999 yılından bu yana da 20 yıldan fazladır EYT konusu gündemde ve o tarihte düzenleme yapıldığında bundan etkilenenlerin sayısı sınırlı olsa da zaman içinde emekli olamayanların sayısı arttı ve ortaya EYT mağdurları çıktı.

ŞARTLAR BELİRLENİYOR

Yaklaşık 5 milyon kişinin beklediği düzenleme için bazı şartlar söz konusu olacak.