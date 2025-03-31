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UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD'liler vergi kararına ne diyor?

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da yürürlüğe girecek olan Avrupa ülkelerine gümrük vergisi uygulama kararı ons altın fiyatlarının rekor kırmasına neden oldu. Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 110 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor daha kırdı. Öte yandan Trump'ın söz konusu vergi kararı ülke içinde de tartışma konusu oldu. ABD'de yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı, Başkan Donald Trump'ın yabancı ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadığını ifade etti.

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Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 16:53 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 16:53
UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

Ons altın, haftanın ilk işlem gününde 3 bin 110 dolar seviyesini aşarak tarihi bir rekor daha kırdı. Yılbaşından bu yana değerini yüzde 18 artıran altın, yatırımcıların güvenli liman arayışında başı çekiyor.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

TRUMP'IN VERGİ KARARI, ONS ALTINI UÇURDU

ABD'de yaklaşan karşılıklı tarife uygulamaları piyasalar üzerindeki baskıyı artırıyor. Donald Trump yönetiminin 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergi düzenlemelerinde bazı sektörlere muafiyet tanıyabileceği belirtilirken, Rusya'ya yönelik petrol tarifelerinin yüzde 25 ila 50 arasında artırılabileceği uyarısı yapıldı. İran ise nükleer anlaşmaya yanaşmadığı takdirde ek gümrük vergileri ve askeri müdahale tehdidiyle karşı karşıya.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

RİSKLİ VARLIKLARDA SATIŞLAR HIZLANDI

Öte yandan, ABD'de açıklanan ekonomik veriler de altına olan ilgiyi körüklüyor. Fed'in yakından izlediği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi, şubat ayında beklentilerin üzerinde gerçekleşerek yatırımcıların faiz indirimi beklentilerini zayıflattı. Cuma günü açıklanan verilere göre, Çekirdek PCE endeksi aylık yüzde 0,4, yıllık ise yüzde 2,8 oranında artış kaydetti. Bu gelişmeler, ABD borsaları başta olmak üzere riskli varlıklarda satışları hızlandırdı.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

San Francisco Fed Başkanı Mary Daly, faiz indirimi konusunda beklentilerinin azaldığını dile getirirken, Goldman Sachs ise altın fiyatlarına yönelik tahminini 3 bin 300 dolara çıkardı.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

ABD'LİLER VERGİ KARARINA NE DİYOR?

ABD'de yapılan ankete göre, katılımcıların yüzde 60'ı, Başkan Donald Trump'ın yabancı ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadığını ifade etti.

Associated Press (AP)-NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından 20-24 Mart'ta yapılan ankete, 1229 yetişkin ABD'li katıldı.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

Katılımcılar, Trump'ın başkanlık görevini yürütüşünün yanı sıra düzensiz göçmen, ekonomi, ticaret, Rusya-Ukrayna Savaşı, İsrail-Filistin konusu gibi çeşitli politikalarındaki tutumunu değerlendirdi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 49'u Trump'ın düzensiz göçmen politikalarını desteklediğini, yüzde 50'si ise desteklemediğini belirtti.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin tutumunu, katılımcıların yüzde 54'ü onaylamadığını, yüzde 44'ü onayladığını ifade etti.

Öte yandan, Trump'ın tarife kararlarına çeşitli ülkeler tepki gösterirken, katılımcıların yüzde 60'ı ABD Başkanı'nın diğer ülkelerle ticaret görüşmelerindeki tutumunu onaylamadıkları, yüzde 38'i ise onayladıkları görüşünü paylaştı.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

Ayrıca katılımcıların yüzde 56'sı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin tutumunu desteklemediğini belirtirken, yüzde 41'i desteklediğini kaydetti.

UÇUYOR | Ons altın fiyatlarında Trump etkisi! ABD’liler vergi kararına ne diyor?

Anketin sonuçları, katılımcıların yüzde 56'sının genel olarak Trump'ın başkanlık yönetimini onaylamadığını, yüzde 42'sinin onayladığını ortaya koydu.