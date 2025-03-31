1.5 milyonluk ev için 10 yıllık kredi! En ucuz kredi veren bankalar

Ev fiyatlarının zirve yaptığı bu dönemde, kredi ile ev almak isteyenler için uzun vadeli ödeme planları önem kazanıyor. 1.5 milyon TL'lik konut kredisi için 10 yıl vadeli seçeneklerde bankaların sunduğu faiz ve kar payı oranları arasında ciddi farklar var.
🏦 Akbank – İlk Evim Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %2,99
💸 Aylık Taksit: 46.196 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.573.838 TL
🏦 Garanti BBVA – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %3,12
💸 Aylık Taksit: 48.002 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.794.260 TL
🏦 İş Bankası – Ev Kredisi
📈 Faiz Oranı: %2,99
💸 Aylık Taksit: 46.196 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.577.778 TL
🏦 Yapı Kredi – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %3,01
💸 Aylık Taksit: 46.473 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.602.877 TL
🏦 ING – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %3,29
💸 Aylık Taksit: 50.385 TL
💰 Toplam Ödeme: 6.070.590 TL
🏦 Halkbank – Hesaplı Evim Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %2,59
💸 Aylık Taksit: 40.744 TL
💰 Toplam Ödeme: 4.918.399 TL ✅ (En uygun seçeneklerden)
🏦 QNB Finansbank – Standart Mortgage
📈 Faiz Oranı: %2,84
💸 Aylık Taksit: 44.132 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.317.150 TL
🏦 VakıfBank – SarıPanjur Sıfır Konut
📈 Faiz Oranı: %2,99
💸 Aylık Taksit: 46.196 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.570.578 TL
🏦 Ziraat Bankası – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %3,09
💸 Aylık Taksit: 47.584 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.731.336 TL
🏦 TEB – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %3,10
💸 Aylık Taksit: 47.723 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.754.391 TL
🏦 Alternatif Bank – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %3,19
💸 Aylık Taksit: 48.981 TL
💰 Toplam Ödeme: 5.893.536 TL
🏦 DenizBank – Mortgage Kredisi
📈 Faiz Oranı: %3,81
💸 Aylık Taksit: 57.800 TL
💰 Toplam Ödeme: 6.957.256 TL
🏦 Anadolubank – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %5,25
💸 Aylık Taksit: 78.920 TL
💰 Toplam Ödeme: 9.491.223 TL
🏦 Şekerbank – Konut Kredisi
📈 Faiz Oranı: %5,89
💸 Aylık Taksit: 88.442 TL
💰 Toplam Ödeme: 10.632.847 TL
Fotoğraflar: AA