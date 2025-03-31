1.5 milyonluk ev için 10 yıllık kredi! En ucuz kredi veren bankalar

Ev fiyatlarının zirve yaptığı bu dönemde, kredi ile ev almak isteyenler için uzun vadeli ödeme planları önem kazanıyor. 1.5 milyon TL'lik konut kredisi için 10 yıl vadeli seçeneklerde bankaların sunduğu faiz ve kar payı oranları arasında ciddi farklar var.