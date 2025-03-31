Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor

Aşağıda, çeşitli bankaların 250.000 TL için sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve net getirileri listeleniyor;
|Banka
|Faiz Oranı (%)
|Net Getiri (TL)
|Vade Sonu Tutarı (TL)
|Akbank
|46,00
|8.570
|258.570
|CEPTETEB
|46,00
|8.570
|258.570
|Odea Bank
|47,00
|8.756
|258.756
|ON Dijital Bankacılık
|48,50
|9.036
|259.036
Mevduat faiz oranları, çeşitli ekonomik ve finansal faktörlerden etkileniyor. Merkez Bankası Politikaları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiler.
Enflasyon Oranları: Yüksek enflasyon, reel getiriyi düşürebileceğinden, bankalar faiz oranlarını enflasyon beklentilerine göre ayarlar.
Piyasa Rekabeti: Bankalar arasındaki rekabet, mevduat faiz oranlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Daha fazla müşteri çekmek isteyen bankalar, daha yüksek faiz oranları sunabilir.