Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor

Aşağıda, çeşitli bankaların 250.000 TL için sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve net getirileri listeleniyor;

ON Dijital Bankacılık

Mevduat faiz oranları, çeşitli ekonomik ve finansal faktörlerden etkileniyor. Merkez Bankası Politikaları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiler.

Enflasyon Oranları: Yüksek enflasyon, reel getiriyi düşürebileceğinden, bankalar faiz oranlarını enflasyon beklentilerine göre ayarlar.

Piyasa Rekabeti: Bankalar arasındaki rekabet, mevduat faiz oranlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Daha fazla müşteri çekmek isteyen bankalar, daha yüksek faiz oranları sunabilir.