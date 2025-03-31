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Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor

31 Mart 2025 tarihi itibarıyla, bankaların mevduat faiz oranlarında farklılıklar göze çarpıyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki hareketlilik, bankaların faiz politikalarını güncellemelerine neden oldu. Bu bağlamda, 250.000 TL'lik bir mevduatın 32 gün vadeli getirisi, bankadan bankaya farklılık gösteriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Mart 2025 , 15:57 Güncelleme Tarihi :31 Mart 2025 , 15:57
Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor

Güncel 32 Günlük Mevduat Faiz Oranları ve Getirileri

Aşağıda, çeşitli bankaların 250.000 TL için sunduğu 32 günlük vadeli mevduat faiz oranları ve net getirileri listeleniyor;

Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor
Banka Faiz Oranı (%) Net Getiri (TL) Vade Sonu Tutarı (TL)
Akbank 46,00 8.570 258.570
CEPTETEB 46,00 8.570 258.570

Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor
Odea Bank 47,00 8.756 258.756
ON Dijital Bankacılık 48,50 9.036 259.036
Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor

Mevduat Faiz Oranlarını Etkileyen Faktörler

Mevduat faiz oranları, çeşitli ekonomik ve finansal faktörlerden etkileniyor. Merkez Bankası Politikaları: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararları, bankaların mevduat faiz oranlarını doğrudan etkiler.

Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor

Enflasyon Oranları: Yüksek enflasyon, reel getiriyi düşürebileceğinden, bankalar faiz oranlarını enflasyon beklentilerine göre ayarlar.

Piyasa Rekabeti: Bankalar arasındaki rekabet, mevduat faiz oranlarının belirlenmesinde önemli bir faktördür. Daha fazla müşteri çekmek isteyen bankalar, daha yüksek faiz oranları sunabilir.

Bankaya 250 bin lira getiren 32 gün sonra bu rekor faizi alıyor

Not: Mevduat faiz oranları ve getirileri zamanla değişebilir.

Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır