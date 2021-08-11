Uçurumdan aşağı yuvarlanacak! Altın fiyatları günden güne eriyor fırtına öncesi sessizlik! En kısa süre zarfında...
Altın fiyatları hakkında yapılan yorumlar yatırımcısı tarafından her gün okunuyor. Tam, yarım, gram ve çeyrek altın ya da bilezik alarak yatırım yapanlar fiyatların düşüşü karşısında şaşkınlık yaşadı. Bu hafta altın fiyatlarında sert iniş çıkışlar yaşandı. Gram altının fiyatının düşmesi şok etkisi yarattı ve gözler gelecek günlere çevrildi. Altın piyasasında hareketlilik göze çarparken özellikle piyasa uzmanları ve analistler tarafından yapılan yorumlar sık sık okunuyor. Altın ve döviz piyasalarındaki son durumu analiz eden uzmanlar fiyatların gelecek günlerde nasıl bir seyir izleyeceği konusundaki fikirlerini yatırımcılarla paylaştı.
Uçurumdan aşağı yuvarlanacak! Altın fiyatları günden güne eriyor fırtına öncesi sessizlik! En kısa süre zarfında... Yastık altı olarak bilinen ve en çok tercih edilen yatırım aracı altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Fiyatlarda yaşanan dikkat çekici düşüş nedeniyle binlerce kişi kuyumcuya akın etti. çeyrek altın 771,00 lira, Cumhuriyet altını 3.154,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 düşüşle 475,50 liradan işlem gördü. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla inceleniyor. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı.
Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin beklenenden daha kuvvetli gelmesi FED'in varlık alım programını beklenenden daha erken azaltmaya başlayacağına dair endişeler altında sert düşüşe neden oldu.