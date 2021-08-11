Uçurumdan aşağı yuvarlanacak! Altın fiyatları günden güne eriyor fırtına öncesi sessizlik! En kısa süre zarfında... Yastık altı olarak bilinen ve en çok tercih edilen yatırım aracı altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Fiyatlarda yaşanan dikkat çekici düşüş nedeniyle binlerce kişi kuyumcuya akın etti. çeyrek altın 771,00 lira, Cumhuriyet altını 3.154,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,39 düşüşle 475,50 liradan işlem gördü. Bu doğrultuda da altın fiyatlarında yaşanan son değişimler yatırımcısı tarafından heyecanla inceleniyor. Analistler ve uzmanlar fiyatların hangi yöne seyredeceği konusunda görüşlerini aktardı.