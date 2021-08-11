8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?
Çalışanlar için sigorta olarak görülen kıdem tazminatı brüt maaş üzerinden 30 gün için hesaplanıyor. İşlerinden çıkarılan ve gerekli şartları taşıyan kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırken kıdem tazminatı tavanı da her yıl yapılan zamlar sonrası artıyor. Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlanınca kıdem tazminatı tavanı da aynı oranda yükseliş yaşamıştı. Peki; brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama tablosu takvim.com.tr adresinde! Unutmamak gerekir ki, yeni tavan Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak.
11.08.2021 09:37
- Son Güncelleme: 11.08.2021 09:37
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Uzun yıllar boyunca aynı yerde çalışan kişilerin sigortası olarak görülen kıdem tazminatı her zam döneminde artış görüyor. Kıdem tazminatı tavanının artmasıyla, işten çıkarıldığınızda alınacak miktar artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederseniz de kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz. İşte brüt maaşa göre kıdem tazminatı hesaplama!