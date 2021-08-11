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Haberler Ekonomi 8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?

8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?

Çalışanlar için sigorta olarak görülen kıdem tazminatı brüt maaş üzerinden 30 gün için hesaplanıyor. İşlerinden çıkarılan ve gerekli şartları taşıyan kişiler kıdem tazminatı almaya hak kazanırken kıdem tazminatı tavanı da her yıl yapılan zamlar sonrası artıyor. Temmuz ayı memur maaşı yüzde 8.45 zamlanınca kıdem tazminatı tavanı da aynı oranda yükseliş yaşamıştı. Peki; brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı hesaplama tablosu takvim.com.tr adresinde! Unutmamak gerekir ki, yeni tavan Ocak 2022'ye kadar geçerli olacak.

11.08.2021 09:37 - Son Güncelleme: 11.08.2021 09:37
8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren haber! Uzun yıllar boyunca aynı yerde çalışan kişilerin sigortası olarak görülen kıdem tazminatı her zam döneminde artış görüyor. Kıdem tazminatı tavanının artmasıyla, işten çıkarıldığınızda alınacak miktar artıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) 'kıdem tazminatı alabilir' yazısını temin ederek işverene verip, istifa ederseniz de kıdem tazminatı almaya hak kazanabilirsiniz. İşte brüt maaşa göre kıdem tazminatı hesaplama!

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8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?

YÜZDE 8.45 ARTTI

Kıdem tazminatının 1 yıl için en yüksek tutarını ifade eden tavan ise memur maaş katsayısına göre belirleniyor. Diğer bir deyişle memur maaşındaki artışa endeksli bir kıdem tavanı var ve 6 ayda bir güncelleniyor.

8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?

4 Ocak'ta enflasyonla memur maaş artışı yüzde 7.36 olmuştu. Buna göre kıdem tavanı da 7 bin 639 liraya yükselmişti. Önceki gün açıklanan enflasyona göre 1 Temmuz itibarıyla memura yüzde 8.45 zam yapılmıştı.

8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?

YILLIK 645 LİRA FAZLA

Yüzde 8.45'lik zamma paralel yeni tazminat tavanı da 7 bin 639 liradan 8 bin 284 liraya yükseldi. Yani her tam yıl için 645 lira daha fazla tazminat almak mümkün olacak.

8,45 zam sonrası en yüksek 8.284 TL alabilirsiniz! Brüt maaşa göre kıdem tazminatı ne kadar?

Yeni tavan Ocak 2022'ye kadar geçerli. Kıdem tazminatıtavanında yapılan artıştan, giydirilmiş ücreti 7 bin 639 liranın üzerinde olan çalışanlar faydalanacak.

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