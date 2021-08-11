S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir
S-Ş-K... SGK hizmet dökümünde primlerin yanında bazı harfler bulunuyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Bu harfleri gördüğümüzde ne yapmak lazım? Sık sık hizmet dökümünüzü inceleyip primlerinizi kontrol edin. İşte cevabı.
11.08.2021 06:59
- Son Güncelleme: 11.08.2021 06:59
SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor.