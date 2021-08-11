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Haberler Ekonomi S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir

S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir

S-Ş-K... SGK hizmet dökümünde primlerin yanında bazı harfler bulunuyor. Peki bu harfler ne anlama geliyor? Bu harfleri gördüğümüzde ne yapmak lazım? Sık sık hizmet dökümünüzü inceleyip primlerinizi kontrol edin. İşte cevabı.

11.08.2021 06:59 - Son Güncelleme: 11.08.2021 06:59
S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir

E-Devlet'ten hizmet dökümünüze baktığınızda sigorta prim listenizde bazı harfler görüyorsanız ciddiye alın.

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S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir

Çünkü bu harfler emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir.

S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir

SGK, sahte sigortalı bildirimini engellemek için işyerlerini sahte, şüpheli ve kontrollü olarak tanımlıyor.

S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir

Bu tanımlar S (sahte işyeri), Ş (şüpheli işyeri) ve K (kontrollü işyeri) harfleri ile kodlanıyor.

S-Ş-K: Sahte işyeri, şüpheli işyeri, kontrollü işyeri... Bu harflere dikkat! Emekliliğinizi ya da sigortanızı iptal ettirebilir

'Ş' harfi, sizi sigortalı bildiren işyerinin şüpheli işyeri kapsamında olduğu ve işyeri hakkında denetim/ inceleme yapılacağı anlamına gelir.

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