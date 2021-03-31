Ücretsiz ulaşım ve 2420 TL anında veriliyor! PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor
Ücretsiz ulaşım ve 2420 TL anında veriliyor! Ülkemizde yaşlılarımız için pek çok destek sunuluyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın on binlerce vatandaşa sağladığı engelli maaşı ve yaşlı maaşı destekleri 2021 yılında da devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın en fazla alınan desteklerinden ikisi engelli maaşı ve yaşlı maaşı. Bakanlık belli bir oranda engeli olan vatandaşlar ile belli bir yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşlara destek ödemesi yapıyor. Aylık olarak düzenli ödenen yaşlılık ve engelli maaşlarından faydalanmak için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.
Ülkemizde yaşlılarımız için pek çok destek sunuluyor. Şartları sağlayanlara 763 lira 65 yaş aylığı, bin 657 lira evde bakım desteği veriliyor. Ücretsiz ulaşım, sağlık gibi imkanlar da var. Fakat bazı koşullar var. Bu koşulların başında vatandaşların aylık gelir düzeyleri geliyor. Eğer kişinin sosyal güvencesi varsa, aylık geliri yüksek ise bu destek ödemelerinden faydalanamıyor. Aile Bakanlığı'nın ilan ettiği başvuru koşullarını sizlerle paylaşıyoruz. Söz konusu iki destek için başvuruda bulunacak olanlar başvurularını kendi ilçelerinde kaymakamlık bünyesinde yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına başvuruda bulunabilirler.