Ücretsiz ulaşım ve 2420 TL anında veriliyor! PTT veya bankalardan maaş çekemiyorsa evde ödeme yapılıyor

Ücretsiz ulaşım ve 2420 TL anında veriliyor! Ülkemizde yaşlılarımız için pek çok destek sunuluyor. Bu destekler arasında 65 yaş aylığı ve evde bakım desteği dikkat çekiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın on binlerce vatandaşa sağladığı engelli maaşı ve yaşlı maaşı destekleri 2021 yılında da devam ediyor. Aile Bakanlığı'nın en fazla alınan desteklerinden ikisi engelli maaşı ve yaşlı maaşı. Bakanlık belli bir oranda engeli olan vatandaşlar ile belli bir yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşlara destek ödemesi yapıyor. Aylık olarak düzenli ödenen yaşlılık ve engelli maaşlarından faydalanmak için sağlanması gereken koşullar bulunuyor.

31.03.2021 13:02 - Son Güncelleme: 31.03.2021 13:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





