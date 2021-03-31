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Ayın son gününde cazip teklifler bitiyor! Garanti BBVA, Ziraat, Fiba, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar?

Mart ayının son gününde kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda oranların düşüp düşmeyeceği merak konusu. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön planda. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde gitmek üzere araştırma yapıyor.

31.03.2021 11:59 - Son Güncelleme: 31.03.2021 12:02
Ayın son gününde cazip teklifler bitiyor! Garanti BBVA, Ziraat, Fiba, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar?

Kredi faiz oranları yeni aya saatler kala merak konusu olmaya devam ediyor. Bankaların faiz oranlarındaki yarışı iyice kızıştı. Oranlar, bankalar tarafından belirli periyotlarda yenileniyor. Çeşitli dönemlerde bankalar müşterileri için taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarını ve yeni kampanyaları duyuruyor. Kredi çekecekler ise taşıt, konut ve ihtiyaç kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ederek konu hakkında sık sık araştırmalar yapıyor. Bu kapsamda nakit para ihtiyacı olanlar ya da ev-konut almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre bankalara gidecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ayın son gününde cazip teklifler bitiyor! Garanti BBVA, Ziraat, Fiba, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar?

AKBANK

İhtiyaç kredisi: 2.03'ten başlıyor. 100.000 lirada ise 1,67.

Taşıt kredisi: 1.61

Konut kredisi: 1.43

Ayın son gününde cazip teklifler bitiyor! Garanti BBVA, Ziraat, Fiba, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

Konut kredisi: 1,32

Kredi Miktarı 250.000,00 TL
Vade 120
Faiz Oranı %1,32

Ayın son gününde cazip teklifler bitiyor! Garanti BBVA, Ziraat, Fiba, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar?

TEB

İhtiyaç kredisi: 1.60

Taşıt kredisi: 1.95

Konut kredisi: 2.00

Ayın son gününde cazip teklifler bitiyor! Garanti BBVA, Ziraat, Fiba, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BBVA

İhtiyaç kredisi: 2.22'den başlıyor. 100.000 lirada ise 1,79.

Taşıt kredisi: 1.80

Konut kredisi: 1.58'den başlıyor.