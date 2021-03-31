Ayın son gününde cazip teklifler bitiyor! Garanti BBVA, Ziraat, Fiba, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar?

Mart ayının son gününde kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bankaların kredi faiz oranlarındaki yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Aynı zamanda oranların düşüp düşmeyeceği merak konusu. Bankaların yeni faiz oranları, ev araba alacak ya da nakit ihtiyacı olduğu için kredi çekecekler olanlar tarafından araştırılıyor. Son gelişmelerle birlikte kredi faiz oranlarında yaşanan son gelişmeler vatandaşlar tarafından sık sık merak ediliyor. Vakıfbank'ın 1,32 faizli konut kredisi ön planda. Nakit para ihtiyacı olanlar bankaların tüketici/ihtiyaç kredi faizlerindeki en uygun teklifi araştırırken ev ya da araba alacak olanlar ise konut-taşıt faizlerini öğrenerek şubelere o şekilde gitmek üzere araştırma yapıyor.

31.03.2021 11:59 - Son Güncelleme: 31.03.2021 12:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





