En az 1.000 en fazla 75.000... 36 ay vade fırsatıyla uygun kredi müjdesi! Masraf yok prim yok! SMS ile başvurun paranızı anında alın!

Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:

* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.

* Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.

* İhtiyaç kredisi başvuruları QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kullanmış olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini geciktirmeden, düzenli olarak yapmış/yapıyor olmanız ve şu anda düzenli bir gelirinizin olması veya son dönemlerde Enpara.com'da bir birikiminizin olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenlerdir.