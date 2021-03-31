En az 1.000 en fazla 75.000... 36 ay vade fırsatıyla uygun kredi müjdesi! Masraf yok prim yok! SMS ile başvurun paranızı anında alın!
En az 1.000 en fazla 75.000... 36 ay vade fırsatıyla uygun kredi müjdesi! Nakit para ihtiyacı olan vatandaşlar yeni yılla birlikte sunulan avantajları merak ediyor. Bilindiği üzere ihtiyaç kredilerinde belirli zamanlar arasında değişikler yapılıyor. Bankalar kredi ihtiyacını olanlar için yeni tekliflerini duyurarak bu fırsatlardan yararlanmasını sağlıyor. Dosya masrafı yok, tahsis ücreti yok şeklinde duyurulan enpara'nın aylık %1,79 faiz oranı ile 36 ay vadeli kredi imkanı son dönemde ön planda yer alıyor. İhtiyaç kredisi, günümüz teknolojik imkanları da değerlendirilerek birçok farklı şekilde yapılabilir. Başvurularınızı çok daha yakından analiz etmek istiyoruz. Her biri ile alakalı olarak da detayları sunalım.
SMS ile başvurun paranızı alın! En az 1.000 en fazla 75.000... 2021 senesinin ilk 2. haftasıyla beraber bankalar tarafından nakit para gereksinimi olanlara ihtiyaç kredisi önerilerinde müjdeler geliyor. Çoğu bankanın 75 bin liraya kadar 36 ay vade ile cazip kredi fırsatı yoğunlukla seçim ediliyor. Öneriyi dinleyenler ise aylık ödeme meblağı ve faiz oranı hakkında ayrıntıları inceleyerek bilgi sahibi olmak hedefinde. Teklifler arasında Enpara'nın %1,64 faiz oranı ile en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 36 aya kadar vadelerle kredi imkanı sağlanıyor. Kredi kampanyasında yer alan bilgilere göre dosya masrafı, ücret veya komisyon talep edilmiyor. Ziraat Bankası 1,64 tüketici kredi faiz oranıyla dikkat çeken teklifler arasında bulunuyor.
Enpara'dan ihtiyaç kredisi için yapılan açıklama şu şekilde:
* Enpara.com İhtiyaç Kredisi'ni en az 1.000 TL, en fazla 75.000 TL olarak, 1 aydan 36 aya kadar vadelerle kullanabilirsiniz.
* Enpara.com'dan ihtiyaç kredisi alabilmeniz için kredi başvurusunda bulunmanız ve başvurunuzun olumlu değerlendirilmesi gerekir. Mevcut Enpara.com müşterileri Enpara.com İnternet veya Cep Şubesi'nden, henüz Enpara müşterisi olmayanlar ise yukarıda bulunan hesaplama aracını kullanarak başvurabilirler. Başvuru sırasında sizden herhangi bir belge, kefil ya da teminat istenmez.
* İhtiyaç kredisi başvuruları QNB Finansbank kredi politikaları çerçevesinde değerlendirilir. Daha önce kullanmış olduğunuz kredilerin ve kredi kartlarının ödemelerini geciktirmeden, düzenli olarak yapmış/yapıyor olmanız ve şu anda düzenli bir gelirinizin olması veya son dönemlerde Enpara.com'da bir birikiminizin olması başvurunuzun olumlu değerlendirilmesini sağlayacak en önemli etkenlerdir.
* Kredi başvuruları ortalamada birkaç dakika içerisinde, en geç 8 iş saati içerisinde, değerlendirilerek sonuçlandırılır. Eğer Enpara.com müşterisiyseniz değerlendirme sonucunun olumlu olması durumunda internet veya cep şubemizden kredi ödeme planınızı ve sözleşmesini onaylayarak kredinizi anında kullanabilirsiniz. Eğer Enpara.com müşterisi değilseniz, öncelikle sizi kısa bir süre içinde adresinizde ziyaret ederek Enpara.com müşterisi yaparız.
* İhtiyaç kredisi taksitlerinin ödeme planında belirtilen şekilde, her ay zamanında ve eksiksiz olarak ödenmesi gerekir. Kredi taksitlerinizi Enpara.com İnternet Şubesi, Cep Şubesi, Çözüm Merkezi ve QNB Finansbank ATM'lerinden ödeyebilirsiniz.
GARANTİ BBVA İHTİYAÇ KREDİSİ
Garanti Bankası'nda 36 aylık vadeyle 15 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi faiz oranı 2.12. 15 bin liradan 25 bin liraya kadar faiz oranı ise 2.04 olarak değişiyor.
50 bin liralık kredinin ihtiyaç kredisi faiz oranı 1,83 ve aylık taksit tutarı 1.951 lira olarak karşımıza çıkıyor.
100 bin lirada 36 ay vadede ise 1,79 oran karşımıza çıkıyor ve aylık taksit tutarı 3.790 lira.