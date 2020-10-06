Ücretsiz tablet dağıtımı yardımı kimlere var? MEB ücretsiz tablet başvuru formu ve linki: MEB bedava tablet ve laptop başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Ücretsiz tablet dağıtımı yardımı kimlere var? MEB ücretsiz tablet başvuru formu ve linki: MEB bedava tablet ve laptop başvurusu nereden, nasıl yapılır? MEB ücretsiz tablet başvuru formu merakla araştırılıyor. Bu anlamda Ücretsiz tablet dağıtımı yardımı kimlere verilecek? Sorusu oldukça önem kazanmış durumda. MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın son dakika açıklamasının ardından bedava bilgisayar ve tablet başvurularının nasıl ve nereden yapılacağı gündemin ilk sırasına yerleşti. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi. Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz..
MEB ücretsiz tablet başvuru formu ve linki: Ücretsiz tablet dağıtımı yardımı kimlere var? Pandemi nedeni ile uzaktan eğitim sürecine geçtiğimiz bu dönemde, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler için uzaktan eğitim desteği devam etmektedir. Acun Ilıcalı'nın başlattığı "Haydi Şimdi" kampanyası ile bedava laptop ve tablet kampanyaları ile imkanı olmayan öğrencilerin tablet sahibi olmaları amaçlanmaktadır. Bedava tablet ve laptop dağıtımı, Başvurusu şartları, kimler alabilir ve nasıl alınır? Öte yandan Acun Ilıcalı duyurduğu Laptop kampanyasında dağıtma kısmını Milli Eğitim Bakanlığı yapacak. Acun Ilıcalı topladığı tüm parayı MEB'e aktaracak ve MEB başvuran tüm öğrencilere Laptopu ulaştırmak için uğraşacak. Peki MEB 500 bin ücretsiz tablet başvuru formu açıldı mı? Bedava tablet bilgisayar kimler alabilir? İşte, Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır?
Devletten Ücretsiz 500 Bin Tablet Bilgisayar Müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ihtiyacı olan 500 bin öğrenciye ilk etapta 500 bin ücretsiz tablet dağıtılacağı açıklandı. MEB tarafından öğrencilere dağıtılacak olan ücretsiz tablet dağıtımlarının önümüzdeki hafta başlatılacağı belirtildi.
BAKAN SELÇUK'TAN SON DAKİKA TABLET AÇIKLAMASI
TRT ve EBA kanallarımız eşliğinde 31 Ağustos pazartesi günü yeni öğretim yılının ilk zilini çalmış olduk. 21 Eylül günü de okul öncesi öğrencilerimiz ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerimizle de yüz yüze eğitime başlamış olduk. Koruyucu önleyici tedbirler eşliğinde ilk aşamada yüz yüze eğitimde 3'üncü haftadayız. İlkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli öğrencilerimizin de yüz yüze eğitime başlayacağını paylaşmak istiyorum. 12 Ekim pazartesi günü itibariyle tıpkı birinci sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze ve uzaktan eğitim planlaması yaptık. Sınıf mevcutlarımız bilim kurulunun tavsiye kararları doğrultusunda azaltılacak.
İsteyen velilerimiz çocuklarını okula gönderecek, istemeyen göndermeyecek. Devamsızlık sayılmayacak. Uzaktan eğitime devam edecek. Öğrencilerimiz her koşulda devam eden müfredattan sorumlu olacaklar.
Okullarımızda Covid-19 ekipleri oluşturduk. Her türlü tedbirlerimizle hazırız. Kaygı duyan öğrencilerimizin ve velilerimizin de rahatlayacaklarına eminim. Başlangıçta çok düşük olan oranlar yüzde 80'lere yaklaştı.
Köy okullarında da yüz yüze eğitime başlıyoruz. İlkokul ve ortaokul olmak üzere tüm sınıf seviyeleri açılıyor.
İhtiyaç duyan öğrencilerimize öncelikli olarak 500 bin tablet bilgisayar dağıtacağız.
Bedava Tablet ve Laptop Dağıtım Başvurusu Nasıl ve Nereden Yapılır?
Uzaktan eğitim sürecinde maddi durumu yetersiz olan ve dersleri takip etmekte zorlanan öğrenciler için yapılan yardımlar MEB' e bağışlanmaktadır. Konu ile ilgili Bakan Ziya Selçuk'tan gelen açıklama ise;
Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.
Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.
Açıklamasında bulundu.
Bu kampanyalardan yararlanmak için Milli Eğitim Bakanlığı resmi sayfasına başvuru yapabilirsiniz.
Esenler Belediyesi Tabletsiz Çocuklar kalmasın Projesi
Esenler Belediyesinin ihtiyaç sahibi öğrenciler için başlattığı kampanya şartları şunlardır;
İlkokul. ortaokul veya lise öğrencisi olmak.
Sosyla Yardım Yönetmeliği şartlarına uymak.
Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak.
Dağıtım öncelik sırası 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacak.
Esenler' de ikametgah ediyor olmak.
Esenler' de bir okulda okuyor olmak.
Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecek.
Tabletin fazla olması durumunda bir önceki yılın başarı durumu dikkate alınacak.
Bu şartlar altında Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi üzerinden veya 444 00 73 çağrı merkezi aranarak kayıt yaptırabilirsiniz.