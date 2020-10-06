Dev proje kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlayacak!
Çalışmaları hız kesmeden devam eden Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi'nin fiziki olarak yüzde 20'si tamamlandı. Projenin bitiminde, İstanbul-Edirne arası seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek ve Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası olacak.
Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demir yolu bağlantısını sağlayacak, Halkalı-Kapıkule demir yolu projesinin ilk etabı Çerkezköy-Kapıkule arası, ikinci etabı ise Halkalı-Çerkezköy arası olacak. Fiziki olarak yüzde 20 ilerleme sağlanan 1'inci etabındaki hatta Çerkezköy, Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Babaeski, Edirne ve Kapıkule'de istasyonlar olacak şekilde inşa edilecek. Bünyesinde inşası zor sanat yapılarını da barındıran projede 53 alt geçit, 59 üst geçit, 16 demir yolu köprüsü, 2 tünel, 194 menfez ve 3 viyadük yapılacak.
Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı.
ÇEVREYE DUYARLILIK ÜST DÜZEYDE TUTULUYOR
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı Projesi, Avrasya Stratejik Altyapı Projeleri Liderlik Forumu'nda "Finans ve Fonlama" alanında 2019 Yılı İlham Veren Proje Ödülü'ne layık görüldü. Çalışmalarda çevreye duyarlılık en üst düzeyde tutuluyor. Çevre Yönetim Planı çerçevesinde inşaat başlamadan önce gürültü, titreşim, yüzey suyu kalitesi, toz ölçümü yapılıyor ve gerekli önlemler alınarak, işlemler gerçekleştiriliyor.