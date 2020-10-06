Dev proje kıtaları ve ülkeleri birbirine bağlayacak!

Çift hatlı, 200 kilometre hıza uygun, sinyalli ve elektrifikasyonlu inşa edilecek ve toplam yatırım bedeli 10.5 milyar lirayı bulacak hatta, yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje, hat güzergahı boyunca organik toprağın korunarak tekrar kullanılması, yaban hayatı için geçişler yapılması ve ses perdesi imalatı gibi tüm çevresel önlemler dikkate alınarak tasarlandı.