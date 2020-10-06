Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Koronavirüs sürecinde bunu yapmayan kıdem tazminatı alamaz
Koronavirüsle mücadele konusundaki etkisi nedeniyle günlük yaşantımıza giren maskelerin kullanımı konusunda bazı sıkıntılar yaşanabiliyor. Toplumun büyük kesimi yeni hayatın kurallarına uyarken, küçük de olsa bir kesimin kuralları hiçe saydığı görülüyor. İşyerlerinde de maske kullanımı zorunlu oldu. Eğer bir işçi çalıştığı yerde maske takmayı reddeder ve kurallara uymazsa, işveren sözleşmesini haklı nedene dayanarak tazminatsız feshedebilir.
"Çalışanlarımın işyerinde kullandığı maskeleri bizzat temin ediyorum. Günde 3 kez maske değiştirme hakları da var. 30'dan fazla işçi çalıştırıyorum. Bir kişi hariç maske takmayı ihmal eden çalışanım yok. Defalarca uyarmama rağmen maske takmamakta ısrar eden çalışanımla artık yollarımı ayırmak istiyorum. Fesih için 'haklı neden' oluşmuş mudur?"
Maske takmamakta ısrar eden bu çalışanın iş akdi 'haklı nedenle feshedilebilir.' Nedenini de "işçinin işyerinde maske takmayarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması, bu doğrultudaki talimatlara aykırı hareket etmesi ya da iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedilebileceği" şeklinde belirtmiş.
İşçiler öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda kendilerini ve hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüdür. (İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Md.19)