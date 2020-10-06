Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Koronavirüs sürecinde bunu yapmayan kıdem tazminatı alamaz

Maske takmamakta ısrar eden bu çalışanın iş akdi 'haklı nedenle feshedilebilir.' Nedenini de "işçinin işyerinde maske takmayarak iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin önlemlere uymaması, bu doğrultudaki talimatlara aykırı hareket etmesi ya da iş güvenliğine ilişkin düzenlemeleri ihlal etmesi halinde, işverenin iş sözleşmesini haklı nedenle feshedilebileceği" şeklinde belirtmiş.