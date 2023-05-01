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Haberler Ekonomi Elinde altın olan hemen baksın! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi!

Elinde altın olan hemen baksın! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi!

O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi! Elinde altın olan hemen baksın! Son zamanlarda altın fiyatları yükseliş eğiliminde ve yatırımcılar tarafından büyük ilgi görüyor. Bu sırada, bir dünya bankası da altın fiyatlarına dair dikkat çekici bir tahminde bulundu ve yatırımcılar arasında büyük bir heyecan yarattı. Bankanın yaptığı tahmine göre, altın fiyatları önümüzdeki dönemde daha da yükselecek ve yeni bir rekor seviyeye ulaşacak. Bu tahmin, altın yatırımcılarının dikkatini çekti ve fiyatların ne kadar yükselebileceği konusunda farklı spekülasyonlara yol açtı. Altın fiyatlarının yükseliş eğiliminde olması, yatırımcılar için hem fırsatlar hem de riskler oluşturuyor.

takvim.com.tr
01.05.2023 09:55 - Son Güncelleme: 01.05.2023 09:55
Elinde altın olan hemen baksın! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi!

Altın fiyatları zamanlarda sürekli olarak yükseliş göstermektedir ve bu durum yatırımcıların büyük ilgisini çekmektedir. İşte tam da bu zaman diliminde, dünyaca ünlü bir banka piyasaları alt üst eden bir altın tahmini açıkladı. Altın yatırımcıları uzmanların tahminlerine büyük önem vermektedir. Bu doğrultuda, dünyaca ünlü bir banka da altın fiyatlarına dair bir tahminde bulundu ve bu tahmin oldukça dikkat çekiciydi. Bankanın yaptığı tahmine göre, altın fiyatları önümüzdeki dönemde daha da yükselecek ve yeni bir rekor seviyeye ulaşacak.

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Elinde altın olan hemen baksın! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi!

ONS altın fiyatları rekor seviyesiyle 2078 dolar seviyesine kadar çıkarak yatırımcıları heyecanlandırmıştı. Ancak Bank of America tahminleri, bu rekor seviyenin ardından altın fiyatlarının daha da yükseleceği yönünde. Tahminlere göre, ONS altın fiyatı 2.100 dolar seviyesinden sonra 2.500 dolar seviyesine kadar çıkabilecek.

Elinde altın olan hemen baksın! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi!

FED'in faiz kararları da altın fiyatlarını etkileyecek unsurlardan biri olarak görünüyor. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de bu konuda yaptığı açıklamalarda, FED kararlarının ONS altın seviyesini de etkilediğine dikkat çekti.

Elinde altın olan hemen baksın! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi!

Memiş'e göre, altın fiyatlarındaki yükseliş trendi devam edecek. Merkez bankalarının kenara itilmesi, faiz artırımlarının durması, jeopolitik risklerde artış yaşanması ve bankacılık krizinin Avrupa'ya ve diğer ülkelere sirayet etmesi, altını güvenli bir liman haline getiriyor.

Elinde altın olan hemen baksın! O tarihten sonra altın bu fiyat olacak! O bankadan piyasaları yerle bir eden altın tahmini geldi!

Kısa vadede ise ONS altında kâr satışı beklentisi olduğunu belirten Memiş, gram altının 1.960 dolar seviyesindeki fiyatı seviyelerinin alım için bir fırsat olduğunu ifade etti.

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