Üç yüz bini aşkın kişi aradığı işi buldu! İŞKUR'da 19 bin 54 ilanla işçi alınıyor! Mayıs 2021 personel kadro ve maaşları
İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilanları inceliyor. Bu bağlamda mayıs ayının yeni işçi alımı ilanlar açıklandı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 19 bin 54 açık iş ilanı bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte Mayıs 2021 personel alım kadroları...
Mayıs ayında İŞKUR işçi alımı ilan ve kadroları yenilendi. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlarla Mayıs ayı işçi ve personel alımı yapılacak kadrolar belli oldu. 2021 yılının ilk günlerinden itibaren İŞKUR ilanları aracılığıyla bu yıl 300 binden fazla vatandaş iş buldu. Son bilgilere göre, kurumun resmi internet sitesinden yeni yayımlanan ilanlarla 19 bin 54 üzerinde acil personel aranıyor. Kamu ve özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da İŞKUR'un internet sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabilmektedir.