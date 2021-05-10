Üç yüz bini aşkın kişi aradığı işi buldu! İŞKUR'da 19 bin 54 ilanla işçi alınıyor! Mayıs 2021 personel kadro ve maaşları

İş arayan vatandaşlar İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilanları inceliyor. Bu bağlamda mayıs ayının yeni işçi alımı ilanlar açıklandı. İŞKUR yeni istihdamlar sağlarken aynı zamanda iş arayan vatandaşların işe yerleşmesi sürecinde önemli rol oynuyor. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR, yılbaşından bu yana yaklaşık 284 bin kişiyi işe yerleştirdi. İŞKUR'da halen 19 bin 54 açık iş ilanı bulunuyor. En çok eleman aranan alanların sektörlerin başında da beden işçiliği yer aldı. Beden işçiliğini konfeksiyon işçisi ve ön muhasebeci takip ediyor. İşte Mayıs 2021 personel alım kadroları...

10.05.2021 22:16 - Son Güncelleme: 10.05.2021 22:16 BU GALERİYİ PAYLAŞ





