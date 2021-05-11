A101'den bu kez farklı günde farklı tür indirimler! A101 11 Mayıs aktüel kataloğuyla kaçırılmayacak fırsat duyurusu!
A101 11 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin indirim listesi belli oldu. A101'de normalde perşembe günü satışa sunulan ürünler bu haftalık salı günü raflarda yerini almaya hazırlanıyor. Kataloğda dikkat çeken ürünler arasında ise üçlü Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, Binboğa Çiçek Balı, İnci Baharat Pul Biber, Biskrem Bisküvi Çikolata Dolgulu, Mini Popkek Kek Hindistan Cevizli, 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Tarabya Yarım Yağlı Dilimli Taze Tost Peyniri var.
A101'den bu kez farklı günde farklı tür indirimler! A101 11 Mayıs aktüel kataloğuyla kaçırılmayacak fırsat duyurusu! A101 11 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak ve firma tarafından müşterilerinin beğenisini sunulacak. A101'de bu hafta 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir ürünleri dikkat çekerken diğer fırsatlar merak konusu oluyor. İşte A101 11 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi