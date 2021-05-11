A101'den bu kez farklı günde farklı tür indirimler! A101 11 Mayıs aktüel kataloğuyla kaçırılmayacak fırsat duyurusu! A101 11 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini alacak ve firma tarafından müşterilerinin beğenisini sunulacak. A101'de bu hafta 2,25 kilogram Abc Toz Deterjan Renkli, Coquette MagnoMia Çilekli Muzlu Sütlü Tatlı, İçim Çikolatalı Pastörize Süt, Kocatepe Türk Kahvesi, Torku Harmoni Kolonya, Yörükoğlu Tam Yağlı Beyaz Peynir ürünleri dikkat çekerken diğer fırsatlar merak konusu oluyor. İşte A101 11 Mayıs aktüel kataloğunda yer alan ürünlerin listesi