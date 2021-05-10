Süratle düşüp çıkıyor! 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 TL hızlıca...
Altın fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri yakından takip ediliyor ve yatırımı olanlar güncel durumu sorguluyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 485,2 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda geçen haftaya 1771 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, haftanın tamamına yayılmış pozitiflik içerisindeki hareketini izlendi. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...
Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki son durum merakla araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 487,80 liradan tamamladı. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.50 itibarıyla 1.839,40 dolardan işlem görüyor. Küresel piyasalarda ABD'de beklendiği kadar hızlı bir ekonomik toparlanma yaşanamayacağı ve faizlerin hızla artırılmayacağı beklentisinden beslenen altın, haftaya pozitif başlamış oldu. İşte 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları...
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,83 artışla 487,80 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 791,00 lira, Cumhuriyet altını 3.235,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,83 yükselişle 487,80 liradan işlem gördü.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,2399 lira, satışta 8,2729 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,2672 lira, satışta 8,3003 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2161, sterlin/dolar paritesi 1,4135, dolar/yen paritesi de 108,73 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,10 düşüşle 68,04 dolardan işlem görüyor.