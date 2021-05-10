Süratle düşüp çıkıyor! 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? 7 TL hızlıca...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika değişimleri yakından takip ediliyor ve yatırımı olanlar güncel durumu sorguluyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 485,2 liradan tamamlamıştı. Küresel piyasalarda geçen haftaya 1771 dolar/ons seviyesinden başlayan sarı maden, haftanın tamamına yayılmış pozitiflik içerisindeki hareketini izlendi. Peki, 22 ayar bilezik, gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

10.05.2021 19:41 - Son Güncelleme: 10.05.2021 19:41 BU GALERİYİ PAYLAŞ





